زراعة 1170 شجرة مثمرة بالمنتزه والعامرية بالإسكندرية

وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف، رؤساء الأحياء العمل على استمرارية مبادرة 100 مليون شجرة؛ للارتقاء بالطابع الجمالي والحضاري للمسطحات الخضراء والحدائق وتنمية الوعي البيئي وزيادة المسطحات الخضراء.. مشيرا إلى زراعة 1170 شجرة مثمرة ضمن المبادرة.

وذكر بيان للمحافظة، اليوم الاثنين، أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ الإسكندرية، قامت الإدارة المختصة بحي ثان المنتزه بزراعة 1070 شجرة مثمرة (جوافة، زيتون، ليمون، برتقال) بكلية التربية الرياضية وتهذيب الأشجار والنباتات أمام رعاية الطفل ومدخل الإدارة التعليمية بمنطقة "طوسون" وتقليم الأشجار أمام مدخل الأكاديمية البحرية ورفع كفاءة المسطحات الخضراء أمام إحدى المدارس ومحيط أحد الفنادق وبعض الشوارع بنطاق الحي.

وأضاف أن حي ثان العامرية واصل تنفيذ مبادرة "اتحضر للأخضر" وزراعة 100 شجرة مثمرة بحديقة الناصرية أمام ديوان عام الحي، وري الأشجار بطريق الكافوري أمام استاد برج العرب.

كما قامت إدارة الحدائق بحي شرق بتقليم الأشجار؛ لرفع كفاءة المسطحات الخضراء بالجزيرة الوسطى طريق الكورنيش 26 يوليو، واستبدال الزراعات التالفة بالأحواض ببعض المناطق وقص النجيل والتنظيف والري أمام نادي المهندسين.