الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

تقديم "جزيرة الحياة" على مسرح مكتبة مصر العامة بالمنيا (صور)

جزيرة الحياة
جزيرة الحياة

شهد مسرح مكتبة مصر العامة بالمنيا، ضمن فعاليات مسرح الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، فعاليات العرض المسرحي "جزيرة الحياة" من تأليف حسام عبد العزيز، ديكور وائل درويش، أشعار سمير الفيل، ألحان توفيق فودة، إخراج عصام أسامة.

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تدور أحداث القصة عن عالم الجهل والعلم والصراع بينهما من خلال سلسلة أحداث ورحلة يقوم بها بطل العرض "بليد" والذي يكتشف ضرورة البحث عن المعرفة ضد الجهل، وأن العلم والكتاب خير جليس كما تعلم من المدرسة والحياة.

قدم العرض بحضور الدكتورة رانيا عليوة مدير عام فرع ثقافة المنيا، وأعضاء لجنة التحكيم المكونة من الكاتب والمخرج شاذلي فرح، والمخرج أسامة عبد الرؤوف، المخرج ومصمم العرائس عمرو حمزة.

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"جزيرة الحياة" إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة الدكتورة جيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وقدمه فرع ثقافة المنيا ضمن نوادي مسرح الطفل بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي.

كما تختتم الهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم الإثنين، فعاليات الأسبوع الثقافي الذي أقامته بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز مغاغة بمحافظة المنيا، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

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يتضمن اليوم الختامي الذي تشهده قرية دهروط، حفلا فنيا للفنان علي الهلباوي وفرقته، يقدم به عددا من أغنياته الشهيرة والابتهالات الصوفية، ضمن مشاركة دار الأوبرا المصرية بفعاليات المبادرة، وفي إطار التعاون بين هيئات وزارة الثقافة، حيث يبدأ اليوم الختامي بتفقد معرض نتاج الورش الفنية التي قدمت لأبناء قرى المركز على مدار الأسبوع في مجال الحلي، النسيج الوبري، المكرمية، تشكيل بالورق، الحرق على الجلد والرسوم والفن التشكيلي، كما يتضمن عرض عرائس ماريونيت للأطفال لفرقة قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي.

جزيرة الحياة
جزيرة الحياة
جزيرة الحياة
جزيرة الحياة
جزيرة الحياة
جزيرة الحياة

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مسرح الطفل قصور الثقافة مكتبة مصر العامة جزيرة الحياة الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة

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