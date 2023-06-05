الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد السكندرى فى الدورى المصري والقنوات الناقلة

الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد السكندرى فى الدورى والقنوات الناقلة وموعد المباراة، هو ما يهم جماهير القلعة البيضاء، فى ظل بحث الزمالك عن تحقيق الفوز للمنافسة على مركز متقدم فى جدول الدورى، حتى يتثنى له المشاركة فى أحدى البطولات الإفريقية القادمة.

موعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى والقنوات الناقلة

يستضيف الزمالك نظيره الاتحاد السكندرى فى تمام الثامنة من مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الثلاثين بالدورى الممتاز، وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت المباراة على الهواء مباشرًا، وسيتم نقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس اتش دى 1.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد فى الدورى 

  • حراسة المرمى: محمد صبحي.
  • خط الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبدالمجيد، حمزة المثلوثي.
  • خط الوسط: سيف جعفر، نبيل عماد "دونجا"، أحمد مصطفى "زيزو"، سيد عبدالله نيمار.
  • خط الهجوم: مصطفى شلبي، إبراهيما نداي، سيف الجزيري.

ويدخل الزمالك المباراة فى المركز الرابع بجدول الدوري برصيد 50 نقطة من 29 مباراة، بينما يأتي الاتحاد السكندري في المركز الثامن برصيد 40 نقطة من 28 مباراة.

الزمالك يسعى للفوز على الاتحاد السكندرى والاقتراب من المركز الثالث

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري 2023 والقنوات الناقلة

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قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري بالدورى

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها اليوم الاثنين باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبد المجيد  - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - عبد الله جمعة.

خط الوسط:  نبيل عماد دونجا - محمد حسام " بيسو"- سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد بلحاج - أحمد سيد "زيزو" -  إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.

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