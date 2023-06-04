الأحد 04 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مجلس الزمالك يكلف عبدالواحد ولجنة الكرة بملف تجديد عقود اللاعبين

عبد الواحد السيد
عبد الواحد السيد

قررت لجنة الكرة بنادي الزمالك، فتح ملف عقود تجديد اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية هذا الموسم، في الفريق الأول لكرة القدم، من أجل التجديد لهم قبل انطلاق الموسم الجديد.

‏كان مجلس إدارة نادي الزمالك قد كلف لجنة الكرة، وعبدالواحد السيد مدير الكرة بالجلوس مع اللاعبين الذين انتهت عقودهم من أجل التجديد قبل فتح باب القيد للموسم الجديد، ويأتي في مقدمة هؤلاء اللاعبين المنتهية عقودهم محمد عواد، حارس مرمي الفريق، وسيف فاروق جعفر اللذين تنتهي عقودهما بنهاية هذا الشهر.

ووفقًا للوائح كان يحق للاعبين المنتهية عقودهما التوقع لأي نادٍ آخر منذ يناير الماضي، ولكن اللاعبين أكدا حرصهما على التجديد لنادي الزمالك، ولكن طلبا من لجنة الكرة التقدير المادي المناسب خلال المفاوضات الأخيرة.

بينما أعلن اللاعب يوسف أسامة نبيه المنتهي عقده، عن أنه تعاقد رسميًا مع نادي بيراميذز مما جعل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم يستبعده من تدريبات الفريق نهائيا.

إدارة نادي الزمالك الموسم الجديد التجديد للأعبي الزمالك عبد الواحد السيد لجنة الكرة بنادي الزمالك مجلس إدارة الزمالك

الأكثر قراءة

قرار جديد من جهات التحقيق بشأن أزمة حسن شاكوش وزوجته

بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الفصل الدراسي الثاني

مصرع طالب صدمته سيارة مجهولة فى الإسماعيلية

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

مسئولو "الإسكان" يتابعون سير العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة

محافظ السويس يستقبل قيادات البنك الزراعى المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

البريكس وأشياء أخرى

ماجد حبته

موريتانيا.. ولد الغزوانى ومصر

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وثيقة زواج

علي سعدة

شعب خدوم بطبعه

د. منى حلمى

أشرس الأعداء

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"التعاون الإسلامي" يدين سماح حكومة الاحتلال بإقامة 6 بؤر استيطانية عشوائية

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)