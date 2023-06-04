مجلس الزمالك يكلف عبدالواحد ولجنة الكرة بملف تجديد عقود اللاعبين

قررت لجنة الكرة بنادي الزمالك، فتح ملف عقود تجديد اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية هذا الموسم، في الفريق الأول لكرة القدم، من أجل التجديد لهم قبل انطلاق الموسم الجديد.

‏كان مجلس إدارة نادي الزمالك قد كلف لجنة الكرة، وعبدالواحد السيد مدير الكرة بالجلوس مع اللاعبين الذين انتهت عقودهم من أجل التجديد قبل فتح باب القيد للموسم الجديد، ويأتي في مقدمة هؤلاء اللاعبين المنتهية عقودهم محمد عواد، حارس مرمي الفريق، وسيف فاروق جعفر اللذين تنتهي عقودهما بنهاية هذا الشهر.

ووفقًا للوائح كان يحق للاعبين المنتهية عقودهما التوقع لأي نادٍ آخر منذ يناير الماضي، ولكن اللاعبين أكدا حرصهما على التجديد لنادي الزمالك، ولكن طلبا من لجنة الكرة التقدير المادي المناسب خلال المفاوضات الأخيرة.

بينما أعلن اللاعب يوسف أسامة نبيه المنتهي عقده، عن أنه تعاقد رسميًا مع نادي بيراميذز مما جعل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم يستبعده من تدريبات الفريق نهائيا.