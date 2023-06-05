الزمالك يسعى للفوز على الاتحاد السكندرى والاقتراب من المركز الثالث

يشهد ستاد القاهرة في الثامنة مساء اليوم مواجهة قوية بين الزمالك والاتحاد السكندري في ختام مواجهات الأسبوع الثلاثين للدوري الممتاز.

الزمالك يحتل المركز الرابع في جدول الدوري برصيد 50 نقطة بينما يتواجد الاتحاد في المركز السابع برصيد 40 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي.

الزمالك لم يحقق انتصارين متتاليين في الدوري منذ تولى الكولومبي خوان أوسوريو المسئولية الفنية حيث تعادل مع المقاولون ثم فاز على سيراميكا كليوباترا وخسر أمام الإسماعيلي وفاز على أسوان وتعادل مع الداخلية ثم فازعلى طلائع الجيش ويسعى للفوز والوصول للنقطة 53 وتقليص الفارق مع فيوتشر الذي يحتل المركز الثالث إلى نقطة واحدة مع وجود مباراة مؤجلة لفيوتشر مع الأهلي.

ولا جديد في الحديث عن الأمور الفنية بالنسبة للزمالك حيث يعتمد أوسوريو على طريقة 3-2-4-1 وقد تكون هناك تغييرات في التشكيل الأساسي، خاصة أن قائمة الفريق لمباراة الاتحاد شهدت عودة عمر جابر ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة وغياب محمد عواد وحاتم سكر ومحمد أشرف روقا وشيكابالا وسامسون أكينولا إضافة لاستمرار غياب محمود شبانة ومحمد عبد الشافي وعمرو السيسي.

قائمة الزمالك لمباراة الاتحاد

الكولومبي خوان أوسوريو، المدير الفني للزمالك، اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم: محمد صبحي ومحمد نديم وحمزة المثلوثي وعمر جابر وحسام عبد المجيد ومحمد عبد الغني ومصطفى الزناري ومحمد طارق وأحمد أبو الفتوح وعبد الله جمعة ونبيل عماد "دونجا" ومحمد حسام " بيسو" وسيد عبد الله "نيمار" وسيف جعفر وأحمد بلحاج وأحمد سيد "زيزو" وإبراهيم نداي ومصطفى شلبي وسيف الدين الجزيري وناصر منسي.

في المقابل خسر الاتحاد آخر ثلاث مباريات أمام إنبي والمصري وبيراميدز ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 43 والانفراد بالمركز الخامس ويفتقد الاتحاد جهود محمود علاء ومحمود عبد العزيز بسبب الإيقاف والغاني مورو ساليفو الذي سافر إلى بلاده بعد وفاة والدته وعمار حمدي للإصابة ويعتمد الصربي زوران مانولوفيتش في الجانب الهجومي على الثلاثي إبراهيم حسن وأحمد عادل ميسي والأنجولي كريستوفاو مابولولو.

الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة، هم: المهدي سليمان وعمرو خليل وصبحي سليمان ومصطفى إبراهيم ومحمد الصالح وخالد صبحي والسيد سالم وصبري رحيل وجافين كيزيتو وهشام صلاح وناصر ناصر وإسلام عبدالنعيم وإبراهيم حسن وعبدالغني محمد وفوزي الحناوي وخالد الغندور ومحمد محمود وأحمد عادل ميسي ومحمد فارس وكريستووفاو مابولولو وأوستن أموتو وعموري.

يدير المباراة أمين عمر ويساعده شهاب راشد ومحمود عامر ومعهم إبراهيم محجوب حكما رابعا وهشام القاضي حكم فيديو وهيثم الشريف مساعد حكم فيديو.