الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم بالمنيا

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب 10 أشخاص إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارة ميكروباص بتوك توك بالطريق الدائري بمركز سمالوط، شمال المنيا، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

 

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد يوقوع حادث تصادم سيارة رقم 5872 ن .ا .د مكروباص، بتوك توك بدون لوحات بسبب التخطي الخاطئ.

 

انتقلت فرق الإسعاف وسيارات الحماية المدنية والشرطة والمرور إلى موقع حادث التصادم، وتبين إصابة كل من أحمد شعبان فاروق، 26 سنة، وطفلة «مكة- عام واحد»، وهاجر ربيع فاروق 29 سنة، وشقيقها «وليد – 23 سنة»، مقيمون بمركز مغاغة، زينب رفعت عبدالوهاب، 27 سنة، مقيمة بمركز بني مزار، ومحمدين جمعة عبدإمام، 35 سنة، ومحمد عبدالعليم عبدالحميد، 25 سنة، طبيب، ماجد مجدي حنا، 16 سنة، مقيمون بمركز مغاغة.

 

حرر عن الحادث المحضر اللازم وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الأثار وتسيير الحركة بالطريق، وتم نقل المصابين إلى مستشفي سمالوط النموذجى لتلقي العلاج.

حادثي تصادم الطريق الدائري مركز سمالوط الأجهزة الأمنية

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