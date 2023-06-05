الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن جثة طفل توفي صعقا بالكهرباء في التجمع

جثة طفل
جثة طفل

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بالتصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء شربه من كولدير مياه في الشارع وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

كان اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارا من قسم شرطة التجمع الأول، يفيد بتلقيه بلاغ من أحد المستشفيات باستقبالها طفل مصاب بصعق كهربائي وتوفي أثناء إسعافه وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين أن الطفل يبلغ من العمر 5 سنوات أصيب بصعق كهربائي أثناء شربه من كولدير مياه في الشارع.

 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد المترددين على شقة المتوفي.

 

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

نيابة القاهرة الجديدة مباحث القاهرة قسم شرطة التجمع صعق كهربائي

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