خالد يوسف يكشف لـ"الشاهد" كواليس احتلال وزارة الثقافة بعد تعيين وزير إخواني

كشف المخرج خالد يوسف، تفاصيل احتلاله برفقة مجموعة من المثقفين لوزارة الثقافة بعد تعيين إخواني وزيرًا للثقافة.

وقال خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إنه قال وقتها لو تم تعيين وزير إخواني للثقافة سيسقط في اليوم التالي، وعندما عينوا وزيرًا تم احتلال وزارة الثقافة ومنعه من الدخول وكان في مقدمة المثقفين، سيد حجاب، وعمر طاهر، وغيرهم.

وأضاف، أن التليفونات كانت مراقبة وقتها، وكان لا يعلم هل الشرطة معهم أم لا، ولم يكن هناك تنسيق بينهم ولكنهم كانوا متحسبين للموقف، وذهب للكاتب محمد العدل، وسيد فؤاد، وأخبرهما أنه يريد أن يحتل وزارة الثقافة، وأن لديه خطة، واتصل ببهاء طاهر وصنع الله إبراهيم، وأخبرهم أن يذهبوا للوزارة في تمام الحادية عشر إلا عشر دقائق، وكذلك و10 دقائق ويطلبوا مقابلة الوزير بدعوى أن لديهم أفكار لعرضها عليها واختاروا يوم لا يكون به الوزير بالوزارة.

وتابع، أنه اتفق معهم على أن يكون 15 مثقفًا بداخل الوزارة، وكان هناك مظاهرة للشباب المبدعين بالأوبرا وتحدث مع 3 قنوات بالتلفزيون، واتفق معهم على إجراء مداخلة من قلب المظاهرة بالأوبرا، وكان معه بالوزارة المخرج جلال الشرقاوي، وسيد حجاب، وبهاء طاهر كان بيده لأنه كان مريضًا، وعندما اجتمعوا تم الاتصال بالشياب الموجودين بدار الأوبرا وأخبروهم أنهم احتلوا وزارة الثقافة.

وأردف، أنه أعلن على الهواء أنهم احتلوا الوزارة ومنعوا الوزير من الدخول، ووقتها الأمن المركز حضر وأغلق الأبواب، وطلب منهم مغادرة الوزراة ولكنهم رفضوا، وشباب المثقفين قفزوا من على الأسوار وأصبحوا بالمئات وظلوا بها شهرًا كاملًا وقالوا إنهم لن يخرجوا إلا في 30 يونيو.