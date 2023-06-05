خالد يوسف لـ"الشاهد": الإخوان هاجمونى بسبب ويجا

قال المخرج خالد يوسف، إن صراعه مع الإخوان انتقالًا من انتخابات الجامعة ومجال السياسة إلى مجال الفن، ويهاجمون أي فيلم له.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "الإخوان عملوا أزمة لفيلم ويجا، وقوموا عليا الدنيا، في مانشيتات المجلات والجرائد، وكان عنوان لروز اليوسف "خالد يوسف: أنا مش كافر".

وأردف: "اعتبروا مشهد منة شلبي وهي راحة لصاحبها لابسة خمار، إنه إساءة لرمز إسلامي، وخروج على الشريعة، وأخذوا فتوى من مفتي الديار المصرية فريد واصل، قالوا له لو فيه كذا يعتبر إيه، قالهم خروج على الشريعة، بروزه في مجلاتهم، وفيما بعد تحاورت في القناة الثقافية في مناظرة بيني وبين نصر فريد واصل، وقلت له إن الحرامي أحيانًا وقت السرقة يتخفى في ثوب الضابط، إذن هو يقر بشرف هذا الثوب، قال لي أيوة، قلت له إذن لو تتخفى لفعل خطيئة في هذا الثوب، فهي تقر بشرفه، قال لي هذا منطق مقبول".

وتابع خالد يوسف: “سألته الفقه بيقول متقدرش تحكم على حاجة بدون ما تشوفها، وأصدرت فتوى بدون ما تشوف المشهد، وهو في الفقه خطأ فادح.

ولفت إلى أن الإخوان كانوا مواظبين على تفجير القضايا المفتعلة في وجهه لاستنزافه وتعطيله عن الإبداع، منوهًا أن بعض أقربائه كانوا من أعضاء الجماعة وكان يصطدم بهم في الانتخابات في كفر شكر، سواء حين كان يدير حملة خالد محيي الدين أو عندما ترشح بنفسه.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتي 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.