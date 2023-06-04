سيدة تفضح أختها أمام زوجها: أنا حاجة بيت ربنا وخايفة أكتم الشهادة

عتب الشيخ وليد العويسي، الداعية الإسلامي، على متصلة فضحت أختها على الهواء، وتحدثت بسوء عن عرضها وشرفها.

وقال خلال برنامج "دنيا ودين" المذاع عبر قناة "تن": "الغريب بيستر الغريب، فما بالك بأختك، لما اختلفتوا تفشي سرها مع زوجها، أنت كده خربتي البيت، حتى لو كنتي على حق، من ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة، واجب عليكي تستري عليها وتقوميها، تقولي لها لك زوج وأبناء وعائلة".

وكانت المتصلة قالت إنها أخبرت زوج أختها بأن زوجته تمشي في طريق خطأ، لكنه لم يصدقها ثم أثبتت الأيام صحة ما قالته، وطالبها زوج أختها للشهادة في المحكمة.

وحكت السيدة تفاصيل الواقعة، قائلة: "احنا 5 بنات، لما البنات وقعوا في بعض فتنوا على بعض، وعرفت إن أختي عاملة غلط من وراء جوزها، لما حاولت أبعدها عن الطريق اللي ماشية فيه، شتمتني وأهانتني جامد، اتضايقت وقلت لجوزها على اللي حصل، فردت إني بأكذب وبتاع حوارات، وأنا الحمد لله حاجة بيت ربنا مرتين".

وأردفت: "بعد ما كذبوني، ربنا كشف ستره عنها، وجوزها كشفها، وعاوز يرفع عليها قضية، لقاها بتعمل حاجات مش كويسة على التليفون، اتصل قال لي حقك جالك، كل كلمة قولتيها طلعت صح، وطلبني للشهادة، أنا وبنته، والأدلة معايا على التليفون والصور، ومش عارفة أعمل إيه؟ أشهد على أختي، ولو أتسجنت هأشيل ذنب؟ ولا لو مشهدتش أبقى كتمت شهادة حق؟".

وعقب المذيع محمد محفوظ، قائلًا: "يا ريت الحاجات الخاصة المتعلقة بالأسرة والرحم وفيها العرض والشرف لا يُسأل عنها على الهواء، الستر مهم ولا يوجد أحد بلا خطيئة".