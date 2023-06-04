"الأرصاد" تكشف حالة طقس الأيام المقبلة: "حار وعودة الأتربة"

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة.

وقال شاهين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc"، إن الأجواء عادت إلى طبيعتها خلال الفترة الحالية، وهناك هدوء في سرعات الرياح، كما أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية.

وأشار إلى أن هذا الطقس مستمر معنا حتى الثلاثاء المقبل، وبداية من الأربعاء المقبل سنشهد ارتفاعات تدريجية في درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية.

نشاط رياح مثيرة للأتربة وأمطار خفيفة يومي الخميس والجمعة

كما أوضح أننا سنشهد يومي الخميس والجمعة المقبلين نشاطًا للرياح على مناطق متفرقة قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، خصوصًا في الأماكن المكشوفة، وعودة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من الجمهورية مع نهاية الأسبوع يومي الخميس والجمعة، لكن ليس لها تأثير على الأنشطة اليومية.

وتابع: "الأتربة التي تعرضت لها البلاد الأسبوع الماضي كانت منخفضا خماسيني قوي، ولكن وارد يكون هناك رياح مثيرة للأتربة بدرجة أقل".