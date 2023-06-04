"كهربا" يضيف ثانى أهداف الأهلى فى شباك الوداد بنهائى إفريقيا

أضاف محمود عبدالمنعم “كهربا” الهدف الثاني لصالح الأهلي في شباك الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

جاء الهدف في الدقيقة 59 من عمر المباراة بعد كرة طولية من محمد هاني أخطأ يوسف المطيع حارس الوداد في تقديرها قبل أن تصل إلى حسين الشحات الذي مرر إلى كهربا وسددها في المرمى.

كان بيرسي تاو قد سجل الهدف الأول لصالح الأهلي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

وكان الوداد قد بدأ الشوط الثاني بقوة، وشهدت الدقيقة 48 تسديدة خطيرة أخرى من زهير المترجي من يسار منطقة الجزاء لصالح الوداد في الشباك الخارجية لمرمى الأهلي.

في الدقيقة 50 تصويبة بعيدة المدى من أيمن الحسوني من خارج منطقة الجزاء، لكنها بعيدة عن المرمى.