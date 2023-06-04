الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

من الديون للحروب.. باحث سياسي يكشف أسباب ضعف أمريكا خلال السنوات الماضية

أمريكا
أمريكا

قال توفيق حميد، الباحث السياسي، إن الدولار الأمريكي في اتجاه لانحصار متوسط السرعة، وقد يصل الأمر للانهيار إذا حدثت بعض الأشياء.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "عين على أمريكا"، مع الإعلامية جيهان منصور، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن أمريكا لجأت للاستدانة من الدول، ولكن الدول الدائنة اكتشفت أنها تطبع أوراقًا مالية، والدخل القومي الأمريكي مقارنة بالديوان العام الماضي وصل إلى 129% حجم الاستدانة، هذا ما يوجه الناس الابتعاد عن الدولار لأن ليس هناك غطاء لما يطبعونه من الدولار.

وتابع، أنه أصبح هناك بديل لأمريكا وهو "البريكس"، ولديهم غطاء ذهبي فالصين كانت تشتري ذهب بكميات ضخمة وروسيا بدأت تقيم احتياطي كبير من الذهب.

السلاح الروسي أثبت كفاءته في الحرب الأوكرانية

وأوضح أن أمريكا أدخلت نفسها في حروب في الوقت الذي كانت تبنى فيه روسيا والصين تكنولوجيا عالية، وفي صراع أوكرانيا السلاح الروسي كسر منظومة الباتريوت، وأثبت كفاءة عالية لدرجة أن دول كبيرة لجأت لعمل تعاقدات مع السلاح الروسي والصيني وهذا يؤثر على أهم صناعة بأمريكا وهي صناعة السلاح.

توفيق حميد الباحث السياسي أمريكا الدولار الامريكي الدخل القومي الأمريكي السلاح الروسي حروب البريكس

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