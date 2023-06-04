تحضيرات مكثفة لمسلسل مي عمر وأحمد زاهر الجديد "نعمة الأفوكاتو"

يواصل أبطال وصناع مسلسل نعمة الأفوكاتو الذي تخوض بطولته الفنانة مي عمر والنجم أحمد زاهر التحضيرات الخاصة بالعمل على قدم وساق تحت قيادة المخرج محمد سامي.

وكشف مصدر داخل العمل لـ"الدستور" أن المخرج محمد سامي يقوم في الوقت الحالي بتفقد أماكن تصوير المسلسل والاستقرار عليها وعلى باقي أبطال العمل تمهيدا لبدء التصوير خلال الفترة القليلة المقبل.

وقال المصدر إنه من المقرر أن يجري أبطال المسلسل الفترة المقبلة بروفات مكثفة للوقوف على الخطوط الدرامية للأحداث وعلاقة الشخصيات ببعضها الآخر خاصة وأن المخرج محمد سامي يهتم بأدق التفاصيل أثناء التصوير.

ويضم مسلسل نعمة الأفوكاتو 15 حلقة فقط ومن المقرر عرضه خلال الأشهر المقبل ضمن منافسة مسلسلات الـ"أوف سيزون" وتقدم مى عمر خلال الأحداث شخصية "محامية" تدعى نعمة أبو علي ويشارك في العمل عدد من النجوم منهم الفنان طارق النهري الذي تعاقد على المشاركة في العمل ومن المقرر أن يتم الإعلان عن باقي الأبطال خلال الأيام المقبلة.

مسلسل نعمة الأفوكاتو قصة محمد سامى ويشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق، وإخراج محمد سامى، ويشارك فى بطولة المسلسل كل من النجم أحمد زاهر والذي تعاقد مؤخرا على دور البطولة أمام مي عمر ويعتبر هذا التعاون هو الثامن بين المؤلف والمخرج محمد سامي، والنجم أحمد زاهر، بعدما شكلًا ثنائيًا مميزًا، وقدما 7 مسلسلات حققت نجاحًا كبيرًا، كان أولها مسلسل آدم الذي عرض عام 2011 أمام النجم تامر حسنى، وبعده قدما معًا عام 2012 مسلسل «مع سبق الإصرار» بطولة النجمة غادة عبدالرازق، ثم مسلسل «حكاية حياة» عام 2013، وتلاه مسلسل «كلام على ورق» في عام 2014 مع النجمة هيفاء وهبي، ثم ولد الغلابة، وبعده مسلسلا «لؤلؤ» عام 2020، و«البرنس» وشاركته البطولة النجمة مي عمر.

فيما يسجل المسلسل، التعاون الرابع بين كل من أحمد زاهر ومي عمر، خاصة أنها شاركت في مسلسلات «حكاية حياة»، و«كلام على ورق»، ومسلسل «لؤلؤ» الذي قام ببطولته الثنائي وحقق نجاحا كبيرا خارج السباق الرمضاني عام 2020، وتدور أحداثه في 40 حلقة، ويشارك في بطولته بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، هدير عبدالناصر، محمد مهران، جورى بكر، قصة مي عمر، سيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.