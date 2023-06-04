الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل الوداد ضد الأهلى فى ذهاب نهائى دورى أبطال إفريقيا

الوداد
الوداد

كشف البلجيكي سفين فاندنبروك، المدير الفني لـ الوداد المغربي، عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، فتُقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي.

وتُنقل مباراة الأهلي ضد الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، تليفزيونيًا، على قناة beIN Sports 4 HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.

تشكيل الوداد أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

أما عن تشكيل الوداد أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، فجاء كالآتي:

حراسة المرمى: يوسف المطيع

خط الدفاع: أيوب العملود - أرسين زولا - أمين فرحان - يحيى عطية الله

خط الوسط: يحيى جبران - رضا الجعدي - جلال الدين الداودي

خط الهجوم: أيمن الحسوني - زهير المترجي - سامبو جونيور

تشكيل الأهلي أمام الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا

جاء تشكيل الأهلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول- محمد عبدالمنعم- ياسر إبراهيم- محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية- أليو ديانج- حمدي فتحي

خط الهجوم: حسين الشحات- محمود عبدالمنعم كهربا- بيرسي تاو

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في المغرب يوم الأحد المقبل الموافق 11 يونيو الجاري، على ملعب مركب محمد الخامس.

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلي نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي، بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كما صعد الوداد المغربي إلى المباراة النهائية على حساب صن داونز.

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