"حياة كل إنسان معاق".. كتاب جديد لمحمد عبد الباسط عن "المصرية السودانية"

صدر حديثًا عن الدار المصرية السودانية كتاب "حياة كل انسان معاق" تأليف محمد عبد الباسط، وهو كتاب يشرح العالم من وجهة نظر رجل من ذوي الاحتياجات الخاصة وينتقد الأفعال اليومية غير السليمة وغيرها.

وجاء في تصدير الكتاب "ليس من جلس على كرسي معاق، بل هناك معاق غير ذلك، وهو معاق الاخلاق ومعاق العقل والضمير والتفكير

فأنا إنسان كسائر البشر لي إحساسي وتفكيري وكياني وممكن بسبب معاناتي أن اكون أكثر إحساسًا وثقافة واخلاقًا فلا تقل عني معاق.

ففي الحنان قوتي وفي العطف بسمتي أنا تعلت وغدى لي إشراق، أنا لست معاق.

أمي ترعاني وترفع شأني، وتقل يا ولدي أنت لي فلذة كبدي، وأبي يرعاني ويرفع شاني وهذا يسعدني ويملأ كل وجداني".

أما عن محمد عبد الباسط فقد ولد في 1997، بقرية درنكة بمحافظة أسيوط، نشأ في أسرة فقيرة وتمنى في صغره أن يكون إنسانًا ناجحًا.

بدأ تعليمه في حضانة للمعاقين في قرية درنكة حتى وصل إلى الصف الثالث الابتدائي ثم اتجه الى المسجد وحفظ اربعة أجزاء من القرآن الكريم واهتم بقراءة الأحاديث وقصص الأنبياء، واجتهد كثيرا للحصول على شهادة ولكن لم يجد من يسانده لكنه تعلم وتثقف واكتسب الكثير من الخبرات في التعاملات اليومية وكان "حياة كل إنسان معاق" أول كتبه التي يؤرخ فيها لحالته.