الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

جمهورية كازاخستان تقلد مصطفي وزيري وسام شفاعة

صورة من التكربم
صورة من التكربم

كرَّمت دولة كازاخستان الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بمنحه وسام "شفاعة"؛ تقديرًا لجهوده في الحفاظ علي التراث العالمي والاكتشافات الأثرية الأخيرةفي مصر.

جاء ذلك على هامش الاحتفال الذي أقامته كازاخستان بمناسبة افتتاح مسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة بعد الانتهاء من أعمال ترميمه.

وقد حظي التكريم بحضور رفيع المستوى لرئيس مجلس الشيوخ الكازاخي، والمفتي العام ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان، وسفير كازاخستان بالقاهرة، ووفد رفيع المستوى من جمهورية كازاخستان الشقيقة، فضلًا عن عدد من الشخصيات المصرية البارزة، على رأسهم: فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ومعالي وزير الأوقاف، ووزير السياحة والآثار، ومحافظ القاهرة، والدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية.

الدكتور مصطفى وزيري
دولة كازاخستان الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وسام شفاعة التراث العالمي

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