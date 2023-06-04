نجم بيراميدز يزور لاعب الوداد بعد خضوعه لجراحة الزائدة

حرص محمد الشيبي، الظهير الأيمن لفريق بيراميدز، على زيارة عبدالله حيمود، لاعب الوداد البيضاوي المغربي في المستشفى من أجل الاطمئنان عليه.

وخضع عبدالله حيمود، أمس السبت، لجراحة عاجلة لاستئصال الزائدة الدودية في أحد المستشفيات بالقاهرة، ليتأكد غيابه عن مباراتي الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقدم الشيبي دعمه ومؤازرته لمواطنه عبدالله حيمود لاعب فريق الوداد، متمنيًا له الشفاء العاجل.

موعد مباراة الأهلي والوداد

تنطلق مباراة الأهلي والوداد في تمام التاسعة مساء اليوم، ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ستاد القاهرة.

وتقام مباراة الإياب في الدار البيضاء يوم الأحد المقبل الموافق 11 يونيو على ملعب مركب محمد الخامس في تمام العاشرة مساء.