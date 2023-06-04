باسم سمرة أحدث المنضمين.. تحضيرات مكثفة لفيلم "الأستاذ" بطولة محمد إمام

يواصل الفنان محمد إمام تحضيراته لفيلمه الجديد "الأستاذ"، الذي يخوض بطولته بقيادة المخرج شريف عرفة، والمقرر تصويره خلال أيام.

وعلم "الدستور" من مصدر داخل فريق العمل، أن المخرج شريف عرفة يواصل تعاقداته والشركة المنتجة مع الفنانين المرشحين في المشاركة في بطولة العمل بجانب محمد إمام وكان أحدث المنضمين هو الفنان باسم سمرة.

ومن المقرر أن يعلن عن القائمة الكاملة لأبطال الفيلم خلال أيام، على أن ينطلق التصوير خلال الشهر المقبل وتحديدا بعد انتهاء موسم عيد الأضحى ليخوض سباق أفلام موسم رأس السنة المقبل.

ويكثف المخرج شريف عرفة تحضيراته من حيث معاينة أماكن التصوير وترشيح باقي الأبطال، ووضع خطة زمنية ومكانية للعمل، ومن المفترض أن تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت، وبه لمسة كوميدية ولا تخلو أحداثه من الأكشن.

في سياق مختلف، يواصل محمد إمام تصوير فيلمه الجديد "أبو نسب" الذي أوشك على إنهائه بالكامل خلال أيام والمقرر طرحه بالسينمات خلال موسم عيد الأضحى المقبل.

ويشارك في بطولة فيلم "أبو نسب" بجانب محمد إمام، كل من ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام، وتجسد ياسمين خلال أحداث الفيلم شخصية لايف كوتش مدربة تنمية بشرية كوميدية وتقابل محمد إمام ويحدث بينهما العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية.

ويعتبر "أبو نسب" التعاون الثالث بين ياسمين صبري ومحمد إمام فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر، كما يجمع الفيلم محمد إمام وشقيقه المخرج رامى إمام بعد غياب سنوات، حيث قدما سوياً فيلم "حسن ومرقص" عام 2008، وكان العمل بطولة النجم الكبير عادل إمام وعمر الشريف، والذي ظهر من خلاله محمد إمام للجمهور، وكان بمثابة انطلاقته القوية في عالم الفن.