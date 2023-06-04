عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، تقريرًا يرصد تفاصيل إطلاق القوات العراقية المرحلة الخامسة من عملية “سيوف الحق” ضد داعش.

إطلاق القوات العراقية المرحلة الخامسة من عملية "سيوف الحق":

تشارك فيها قوات الجيش العراقي.

إسناد من القوة الجوية وطيران الجيش.

مقتل 10 عناصر إرهابية.

العثور على 43 وكرًا للإرهابيين.

العثور على 11 عبوة ناسفة.

العثور على 5 قذائف هاون عيار 82 ملم.

العثور على 4 قذائف هاون عيار 60 ملم.

تدمير نقطة رصد.