تفاصيل إطلاق القوات العراقية المرحلة الخامسة من عملية "سيوف الحق" ضد داعش
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، تقريرًا يرصد تفاصيل إطلاق القوات العراقية المرحلة الخامسة من عملية “سيوف الحق” ضد داعش.
إطلاق القوات العراقية المرحلة الخامسة من عملية "سيوف الحق":
تشارك فيها قوات الجيش العراقي.
إسناد من القوة الجوية وطيران الجيش.
مقتل 10 عناصر إرهابية.
العثور على 43 وكرًا للإرهابيين.
العثور على 11 عبوة ناسفة.
العثور على 5 قذائف هاون عيار 82 ملم.
العثور على 4 قذائف هاون عيار 60 ملم.
تدمير نقطة رصد.