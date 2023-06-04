التموين: استقبال 300 رأس ماشية سودانية عبر ميناء الثلج بأبوسمبل

استقبل ميناء الثلج بأبوسمبل صندلًا محملًا بـ300 رأس ماشية قادمة من السودان عبر نهر النيل، حيث تم نقلها إلى محجر توشكى تمهيدا لذبحها وطرحها للمواطنين بالمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إضافة إلى الشوادر المقامة في المحافظات استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

وقال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه استمرارا لجهود الدولة في تأمين المخزونات الاستراتيجية من اللحوم عبر استيراد رءوس الماشية من عدة مناشئ وتوفيرها للمواطنين بسعر 195 جنيها للكيلو، سيتم إقامة 38 شادرا على مستوى الجمهورية لبيع الخراف الحية وفقا للضوابط والاشتراطات.

وأوضح أن الضوابط تتضمن تسليم الكميات المتعاقد عليها إلى مجازر الشركة المصرية للحوم والدواجن بالبساتين والشوادر المقامة بالشركات التابعة، مع تحديد توقيتات السداد في ضوء ما تم الاتفاق عليه سعرياً حسب الأوزان القائمة عند البيع، بالإضافة إلى قيام المورد برعاية الخراف الحية بالشوادر من حيث المأكل والمشرب، مع تحميل التاجر أى نفوق للخراف قد يحدث.

من جانبه، أكد اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة لتأمين المخزون الاستراتيجي من اللحوم وتوفير احتياجات المواطنين، حيث يجري التعاقد على كميات كبيرة من رءوس الماشية من عدة مناشئ بديلة، تحسباً لأي ظرف قد يؤثر مستقبلا على انتظام توريد اللحوم السودانية الطازجة.

وأوضح حسنين أنه جارٍ استيراد 6 آلاف رأس من جيبوتي بحراً عبر ميناء سفاجا، وذبحها بالمجازر، خاصة بعد الحصول على الموافقة الاستيرادية وفتح الاعتمادات المستندية اللازمة للتوريد خلال العشرة أيام الأولى من شهر يونيو الجاري.

ولفت حسنين إلى أن هذه الخطوة تساعد على انتظام تدفقات اللحوم وتوفيرها للمستهلكين والحد من ارتفاع الأسعار بالأسواق.

من جهته، قال المهندس أحمد عبدالحميد، العضو المنتدب لشركة جنوب الوادي للتنمية بتوشكى، إن اعتماد الدولة على نقل رءوس الماشية عبر صنادل نهر النيل يسهم في زيادة الكميات التي يتم ضخها بالمنافذ مع توفير أكبر قدر من التأمين لدخولها.

وأكد، خلال جولة بمحجر ومجزر توشكى لمتابعة استقبال رءوس الماشية السودانية استعدادا لعيد الأضحى بمشاركة المركز الإعلامي لوزارة التموين- استمرار تدفق شحنات الماشية السودانية إلى المحجر، حيث يتم استقبال من 500 إلى 600 رأس يومياً، على أن يتم توريد نحو 250 رأس مذبوحة لطرحها بالمنافذ والمجازر يوميا، ومتوقع زيادتها إلى 400 رأس لتلبية احتياجات المواطنين قبل عيد الأضحى المبارك.

وقال الدكتور محمد فتحي عطية، مدير عام الإنتاج الحيواني بشركة جنوب الوادي، إنه يتم حاليا استلام العجول السودانية عبر صنادل واردة من السودان إلى أبوسمبل، وهي طريقة مستحدثة عن طريق النقل النهري بجانب النقل البري المتبع عبر طريق أبوسمبل البري.

وأوضح أن الدولة تحرص على توفير أفضل أنواع الماشية من حيث الصحة وخلوها من الأمراض، لافتا إلى أن ذلك يأتي تتويجًا لمجهودات شاقة بذلت منذ 7 سنوات لاستيراد أفضل الأنواع للسوق المحلية.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة فنية على مستوى عالٍ، برئاسة اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث توجهت إلى السودان وأبرمت بروتوكولات للعلاج والتحصينات والتغذية للتخلص بها من جميع الأوبئة والأمراض والحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتسمم الدموي وغرغرينا العضلات والالتهاب الرئوي البلوري التي تصيب الماشية.

وأضاف «فتحي» أنه تم اتباع برامج تغذية متطورة من خلال بروتينات 12%، 14%، 16%، للحصول على لحوم سودانية بجودة عالية، من حيث الشحوم والطعم والرائحة، موضحا أن جميع العيوب التي كانت تمثل اختلافا عن مثيلتها في مصر اختفت تمامًا.

ولفت إلى أن اللحوم السودانية الموجودة حاليًا في الأسواق تختلف تمامًا عن مثيلاتها التي كانت تطرح منذ 7 سنوات ماضية.

رأس ماشية

رأس ماشية