بدء فعاليات مشروع تنمية الأسرة المصرية بقرى "حياة كريمة" في القليوبية

شهد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، انطلاق فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي تنظمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمركز شباب منية شبين بمركز ومدينة شبين القناطر وذلك بحضور الدكتورة إنجي أباظة، مدير التمكين الاقتصادي للمشروع بوزارة التخطيط و الدكتور محمود الصبروط، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، وخالد العرفي، رئيس مجلس مدينه شبين القناطر.

وخلال اللقاء، أكد المحافظ دعمه الكامل للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة إدارة القضية السكانية من منظور تنموي شامل عن طريق الإرتقاء بالخصائص السكانية وبجودة حياة المواطن وذلك من خلال 4 محاور وهي محور التمكين الاقتصادي، محور التدخل الخدمي، محور التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي ومحور التحول الرقمي.

وتم تدشين المرحلة الأولى للمشروع بقرى "حياة كريمة" بمركز شبين القناطر بالمحافظة في إطار محور التمكين الاقتصادي والذي يستهدف تدريب السيدات في الفئة العمرية بين 18-45 سنة على إدارة المشروعات والتثقيف المالي لتمكينهن من العمل وكسب الرزق لتحقيق الاستقلالية المالية وذلك عن طريق تقديم قروض ميسرة لتمويل عدد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تناسب البيئة المحيطة ومهاراتهم الشخصية.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى للمشروع بالمحافظة سيتم تنفيذها بعدد 7 قرى بمركز شبين القناطر وهي "منية شبين- كفر شبين- الحصافة- الأحراز- عرب صبيح- زاوية الشيخ سند- الشيخة سالمة" بواقع 3 أيام لكل قرية سيتم خلالها تدريب السيدات من الفئة العمرية المستهدفة على كيفية تكوين فكرة مشروع وإعداد دراسة جدوى، إلى جانب عرض البرامج التمويلية المتاحة التي تقدمها بعض البنوك والتي تشمل تيسيرات كبيرة في السداد.

وأضاف المحافظ أنه من المقرر أن يتم إنشاء وحدات إنتاجية تشمل كافة المشروعات التي سيسفر عنها المشروع، وجاري دراسة توفير مقرات لتلك الوحدات، لافتًا إلى أنه تم الإعداد للمشروع بالتعاون بين محافظة القليوبية والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة والجمعيات الأهلية ومكتب المبادرات الشبابية بالمحافظة لتوفير المقرات اللازمة للتدريب ولحشد السيدات من الفئة العمرية المستهدفة من اللواتي ترغبين في إقامة مشروعات صغيرة تضمن لهن الاستقلالية المالية وتوفير مصدر رزق لتحسين مستوى معيشتهم.

وعلى هامش الجولة، تفقد المحافظ مركز شباب منية شبين القناطر والذي تم الانتهاء منه وتطويره حيث تفقد المحافظ المبني الإداري للمركز وصالة الألعاب والذي تم تجهيزها وتزويدها بأحدث أجهزة الجيم، كما تفقد المكتبه بالمبنى الإداري للمركز، والذي تم الانتهاء بنسبة 100%.

وأوضح المحافظ أن البنية الإنشائية الشبابية الرياضية تشهد طفرة غير مسبوقة بفضل دعم القيادة السياسية، ويتم العمل على رفع كفاءة مراكز الشباب والأندية فى جميع قرى المدينة، وتكثيف البرامج والمشروعات المنفذة بها، مشيرًا إلى دور المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في الارتقاء بمستوى الخدمات والبنية التحتية لمراكز الشباب فى القرى المدرجة بالمبادرة.