الأحد 04 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

يسرا اللوزي وأحمد وفيق في لجان تحكيم مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي

لجنة تحكيم مسابقة
لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة

كشف مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، عن لجنتي تحكيم المسابقتين الرسميتين للأفلام الطويلة والقصيرة لدورته الرابعة، التي ستعقد في الفترة من  16 إلى 23 يونيو الجاري.

ووقع اختيار اللجنة المنظمة للمهرجان على المخرج التونسي الكبير رضا الباهي رئيسا للجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة، ويمتلك المخرج رضا الباهي تاريخا طويلا مليئا بالجوائز والمشاركات الهامة في كبرى المهرجانات السينمائية، حيث شارك في مهرجان كان السينمائي الدولي سنة 1977 بفيلمه الأول "شمس الضباع" ضمن قسم "نصف شهر المخرجين".

ويعد فيلم "جزيرة الغفران" أحدث أعماله وتم عرضه ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي سنة 2022 .

- لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة 

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة كل من الممثل المغربي مالك أخميس، و المخرجة الإماراتية نجوم الغانم، والنجمة المصرية يسرا اللوزي، والممثل السوري الفلندي شروان حاجي .

لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية والوثائقية

أما لجنة مسابقة الأفلام الروائية والوثائقية القصيرة فترأسها المخرجة والسيناريست السعودية هناء العمير، وتضم النجم المصري أحمد وفيق والممثلة المغربية حسناء المومني .

من جانبها قالت الإعلامية فاطمة النوالي آزر رئيسة المهرجان، تشهد الدورة الرابعة من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي مسابقتين رسميتين للأفلام الروائية والوثائقية الطويلة والقصيرة وعروض أفلام خارج المسابقة ضمن البانوراما المغربية والعربية بالإضافة إلى تكريمات لصناع السينما المغاربة والعرب وماستر كلاس وندوات وورش تدريب للشباب .

وأضافت فاطمة النوالي آزر أن عروض المسابقة الرسمية وحفلي الافتتاح والختام سيقامان بالمركب الثقافي العتيد محمد الزفزاف بالمعاريف الذي تربطه شراكة مع مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي تم توقيعها مع السيد عبد الصادق مرشد رئيس مقاطعة المعاريف    
يذكر أن مهرجان الدارالبيضاء للفيلم العربي يقام بشراكة مع مجلس مدينة الدارالبيضاء، ومقاطعة المعاريف وبدعم من المركز السينمائي المغربي.

أحمد وفيق الأفلام الطويلة الأفلام الروائية الدار البيضاء المهرجانات السينمائية يسرا اللوزي

الأكثر قراءة

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في السويس

الرئيس السيسى يستقبل نظيره الموريتانى ويبحثان التعاون المشترك وآليات دفع العمل العربى والإفريقى

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

انطلاق أولى رحلات مصر للطيران إلى ولاية نيوجيرسى بأمريكا

قاتل شقيق خطيبته بروض الفرج: "كان عايز يفرقنا ويفسخ الخطوبة"

وزير الأوقاف: مسجد مصر تاج العمارة الإسلامية فى القرن الحادى والعشرين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وثيقة زواج

علي سعدة

شعب خدوم بطبعه

د. منى حلمى

أشرس الأعداء

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"التعاون الإسلامي" يدين سماح حكومة الاحتلال بإقامة 6 بؤر استيطانية عشوائية

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)