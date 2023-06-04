دفنه أسفل صبة خرسانية أعلى السطح.. القبض على قاتل "طفل المرج"

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في القبض على شاب استدرج جاره الطفل وشوه جثته ودفنه أعلى سطح عقار بمنطقة المرج، وهرب المتهم بعد ارتكاب جريمته ونجحت المطاردات الأمنية فى ضبطه.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من عامل مقيم بمنطقة المرج مفاده اختفاء نجله، وبعد مرور بعض الوقت عثر عليه أعلى سطح عقار مدفون جزء منه أسفل صبة خرسانية، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شاب عاطل، جار الطفل، وجارى الوقوف على ملابسات الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم.