الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتابع رفع المخلفات وإزالة الإشغالات بقرى بسيون

جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم، أعمال النظافة ورفع المخلفات إلى جانب رفع الإشغالات وتجميل الحدائق ومتابعة التصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، وذلك من خلال جولة شملت قرى (الحداد، كفر سليمان، قرانشو، صا الحجر، الفرتسق ومحلة اللبن) إلى جانب عدد من شوارع مدينة بسيون.

وخلال الجولة، تفقد محافظ الغربية الدكتور طارق راشد رحمي، أعمال النظافة ورفع المخلفات. 

كما تفقد عدد من المباني التي يتم بنائها واطلع على الرخص الخاصة بها، موجهًا وحد المتغيرات المكانية بالمحافظة بمراجعة الرخصة لتلك المباني.

كما وجّه المحافظ الدكتور طارق راشد رحمي، رئيس المدينة، بالرفع الدوري للمخلفات وتكثيف أعمال الوردية الصباحية، كما وجّه برفع الإشغالات المتعدية على حرم الطريق، فضلًا عن توجيه إدارة المرور بالتعامل مع السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.

وعلى هامش الجولة، تفقد المحافظ أعمال توسعة وتطوير ميدان المحكمة بمدينة كفر الزيات، حيث تابع أعمال تركيب الانترلوك في الجزيرة الوسطى تمهيدًا لرصف الميدان بنهاية الأسبوع.

وأكد رحمي، استمرار جولاته الميدانية اليومية لمتابعة أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات القروية في ملف النظافة والتجميل ومنع التعدي على الأراضي الزراعية، وذلك في إطار حرص المحافظة على تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بتلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية، وفي مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين، إلى جانب الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدن والأحياء والقرى.

محافظ الغربية يوجه وحد المتغيرات المكانية بالمحافظة بمراجعة الرخص بقرى

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