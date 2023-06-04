الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قرار مهم من وزير التعليم بشأن تحويلات الصف الثالث الثانوي (مستند)

الدكتور رضا حجازى
الدكتور رضا حجازى

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وقف جميع التحويلات بالمرحلة الثانوية وعدم قبول تحويل أي طالب في صفوف النقل للمرحلة الثانوية إلا بعد العرض على لجنة مخصصة ومشكلة من قبل مدير المديرية لفحص هذه التحويلات والموافقة عليها أو رفضها.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي موجه لمديريات التعليمية، عدم تحويل أي طالب في الصف الثالث الثانوي بين المدارس داخل الإدارة أو بين الإدارات وبعضها داخل المديرية أو بين المديريات المختلفة إلا بعد الرجوع للجنة المركزية المشكلة بالإدارة العامة للتعليم الثانوي بديوان عام الوزارة.

وأضافت وزارة التعليم فى خطاب تم تعميمه وحصلت الدستور على نسخة منه أنه جاء ذلك بعد انتهاء إدارة التحقيقات بوزارة التعليم من تكليف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بتشكيل لجنة لبحث الشكوى المقدمة في تحويل الطلاب بالصف الثالث الثانوي الى ادارتي المنشاة ، البلينا" بمحافظة سوهاج فوق الكثافة العددية المقررة لكل منهم.

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