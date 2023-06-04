أبرزهم مرموش وميسي.. 10 لاعبين رحلوا عن أنديتهم بعد انتهاء الموسم

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دائمًا فترة الانتقالات الصيفية والشتوية المثيرة، لمتابعة مصير نجوم كرة القدم رفقة أنديتهم قبل بدء موسم جديد.

وتأكد رحيل بعض نجوم كرة القدم عن أنديتهم بمجرد انتهاء الموسم الحالي 2022-2023، وقبل بدء فترة الميركاتو الصيفي، وعلى رأسهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي.

ومن المقرر أن تبدأ فترة الميركاتو الصيفي في الدوري الإنجليزي والفرنسي، يوم 10 يونيو الجاري، وحتى يوم 1 سبتمبر المقبل.

بينما تبدأ فترة الميركاتو الصيفي في الدوري الإسباني، الإيطالي والألماني، يوم 1 يوليو وحتى يوم 1 سبتمبر المقبلين.

لاعبون رحلوا عن أنديتهم بمجرد انتهاء الموسم الحالي 2022-2023

وبهذا الصدد، نستعرض لكم اللاعبين الذي تأكد رحيلهم عن أنديتهم بمجرد انتهاء موسم 2022-2023، وقبل انطلاق فترة الميركاتو الصيفي، وذلك على النحو التالي:

1- المصري عمر مرموش

أعلن نادي فولفسبورج الألماني رسميًا، رحيل نجمنا المصري عمر مرموش نهاية الموسم عن صفوف الفريق، بعد عدم التوصل على اتفاق لتجديد عقده.

وشارك عمر مرموش مع فولفسبورج منذ صعوده للفريق الأول في 2019 في 48 لقاء وسجل 6 أهداف وصنع هدف.

2- الأرجنتيني ليونيل ميسي

بدأ الأمر عندما أكد كريستوف جالتييه في تصريحات صحفية: "ستكون آخر مباراة لـ ليونيل ميسي في بارك دي برانس ضد كليرمونت، وأتمنى استقباله بشكل جيد".

وودعت جماهير باريس سان جيرمان النجم ليونيل ميسي من خلال إطلاق صافرات الاستهجان.

وعقب المباراة، أعلن نادي باريس سان جيرمان عبر حسابه على "تويتر"، رحيل ميسي عن الفريق، بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم.

وشارك ميسي في 75 مباراة مع باريس سان جيرمان في جميع البطولات، سجل خلالها 32 هدفًا، وقدم 35 تمريرة حاسمة، وتوّج معهم بلقب الدوري الفرنسي مرتين مع فريق باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى لقب كأس السوبر الفرنسي.

3- الإسباني سيرجيو راموس

الأمر ذاته بالنسبة للنجم الإسباني سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد السابق، الذي رحل عن صفوف باريس سان جيرمان بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.

وشارك راموس في المباراة الأخيرة لفريق باريس سان جيرمان أمام كليرمونت في الدوري الفرنسي.

ولعب راموس 58 مباراة بقميص باريس سان جيرمان، حيث سجل 6 أهداف وصنع هدفين وتلقى 7 بطاقات صفراء وتعرض للطرد مرتين.

4- البرازيلي روبرتو فيرمينو

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رحيل روبرتو فيرمينو عن صفوف الفريق، بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي 2022-2023، ليُنهي مسيرة دامت 8 سنوات.

وشارك فيرمينو في 362 مباراة مع ليفربول، سجل خلالهم 111 هدفًا، وقدم 79 تمريرة حاسمة، وكان أحد الركائز الأساسية للفريق طوال السنوات الماضية.

ونجح فيرمينو في التتويج بالعديد من الألقاب مع ليفربول، مثل: لقب الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس الرابطة الإنجليزية والدرع الخيرية.

كذلك أعلن نادي ليفربول رحيل ثلاثي الفريق، وهم: جيمس ميلنر، أليكس أوكسليد تشامبرلين ونابي كيتا الذين رحلوا عن الريدز بمجرد نهاية الموسم.

5- السويدي زلاتان إبراهيموفيتش

أعلن نادي ميلان الإيطالي رحيل النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم الفريق، عن صفوف الفريق نهاية الموسم الجاري، بعد انتهاء عقده.

وأكد ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق ميلان، رحيل إبراهيموفيتش عن الفريق بعد لقاء هيلاس فيرونا، المقرر إقامته اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإيطالي، وسيتم تجهيز حفلة وداع له.

وشارك المهاجم السويدي، صاحب الـ41 عامًا، في أربع مباريات فقط مع ميلان هذا الموسم، وسجل هدفًا وحيدًا، حيث غاب معظم الموسم عن المباريات؛ بسبب الإصابة.

6- الإسباني أندريس إنييستا

أعلن نادي فيسيل كوبي الياباني رحيل النجم الإسباني أندريس إنييستا، أسطورة برشلونة السابق، عن صفوف الفريق، وذلك بعد 5 سنوات من انضمامه إلى النادي.

وشارك أندريس إنييستا في 133 مباراة رفقة فيسيل كوبي حتى الآن في جميع البطولات، وقاد فريقه نحو التتويج بلقب كأس الإمبراطور لعام 2019، وكأس السوبر الياباني في عام 2020.

7- الإسباني ماركو أسينسيو

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، رحيل النجم ماركو أسينسيو، لاعب وسط الفريق، عن صفوف النادي الملكي، بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم 2022 - 2023.

وتوّج لاعب الوسط الإسباني، صاحب الـ27 عامًا، خلال فترة تواجده في ريال مدريد، بـ17 لقبًا في جميع البطولات.

وحصد أسينسيو ثلاث ألقاب للدوري الإسباني، 3 كأس السوبر الإسباني، 1 كأس ملك إسبانيا، 3 دوري أبطال أوروبا، 3 كأس السوبر الأوروبي، 4 كأس العالم للأندية.

وشارك أسينسيو في 285 مباراة مع ريال مدريد في جميع البطولات، سجل خلالهم 61 هدفًا، وقدم 32 تمريرة حاسمة.

8- الدومنيكي ماريانو دياز

الأمر ذاته بالنسبة للنجم الدومنيكي ماريانو دياز، الذي تأكد رحيله عن صفوف ريال مدريد بعد انتهاء عقده في نهاية الموسم 2022-2023.

وشارك ماريانو دياز في 11 مباراة خلال الموسم الجاري مع ريال مدريد، ولكن بدون أي مساهمة تهديفية.

وإجمالًا، لعب ماريانو دياز 84 مباراة بقميص ريال مدريد وسجل 12 هدفًا وصنع 3 لزملائه في الفريق، من أصل 225 مباراة لعبها طوال مسيرته وسجل 84 هدفًا وصنع 12 هدفًا.

9- الإسباني سيرجيو بوسكيتس

أعلن نادي برشلونة الإسباني، رحيل سيرجيو بوسكيتس قائد الفريق، بنهاية الموسم الحالي، بعد انتهاء عقده وعدم التوصل لاتفاق بشأن التجديد.

وبدأ بوسكيتس مسيرته مع الفريق الأول لـ برشلونة، عندما لعب ضد راسينج دي سانتاندير، يوم 13 سبتمبر 2008 في بطولة الدوري الإسباني، تحت القيادة الفنية لـ بيب جوارديولا الذي قام بتصعيده للفريق الأول.

وتُوج سيرجيو بوسكيتس مع برشلونة ببطولة الدوري الإسباني 8 مرات، كأس ملك إسبانيا 7 مرات، كأس السوبر الإسباني 7 مرات، إضافة للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية 3 مرات، محققًا مع الفريق الكتالوني أكثر من 30 لقبًا.

وشارك بوسكيتس مع برشلونة، في 722 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالها 18 هدفًا، وصنع 45 تمريرة حاسمة.

10- الإسباني جوردي ألبا

كذلك بعد 11 موسمًا، أنهى النجم الإسباني جوردي ألبا مسيرته مع ناديه برشلونة، بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي 2022-2023.

وانضم جوردي ألبا، البالغ من العمر 34 عامًا، إلى صفوف برشلونة، صيف عام 2012، قادمًا من فالنسيا، في صفقة بلغت 14 مليون يورو، ليشغل مركز الظهير الأيسر لما يزيد عن عقد، قبل أن يغادر النادي كقائد ثالث للفريق الأول.

وحقق ألبا 17 لقبًا مع برشلونة، وهي 6 ألقاب للدوري الإسباني، وخمسة ألقاب لكأس ملك إسبانيا، وأربعة ألقاب لكأس السوبر الإسباني، ولقب وحيد لكل من دوري أبطال أوروبا، ولقب لكأس العالم للأندية.

وشارك ألبا مع برشلونة، في 459 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالها 27 هدفًا، وصنع 99 تمريرة حاسمة، وذلك طوال 11 موسمًا مع النادي.