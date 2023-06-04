الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الصحة": زراعة القوقعة بالمجان ضمن مبادرة علاج ضعف وفقدان السمع لحديثي الولادة

زراعة القوقعة بالمجان
زراعة القوقعة بالمجان

قال الدكتور أحمد مصطفى، المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لحديثي الولادة، إن المبادرة بدأت بنهاية سبتمبر 2019 بغرض المسح السمعي للأطفال حديثي الولادة، والكشف المبكر لضعاف السمع.

وأضاف المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترانيوز"، أنه أول شهر من الولادة يكون صعب معرفة مقدار السمع عند الرضع، ولذا كان من المهم الكشف عنه خلال أول 28 يوما بجانب الفحوصات الأخرى بالوحدة الصحية.

- فحص 5 ملايين طفل ضمن مبادرة علاج ضعف وفقدان السمع لحديثي الولادة

وأوضح المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لحديثي الولادة، أن هناك خانة مخصصة للكشف عن ضعف السمع في شهادة الميلاد، وعند ظهور أي مشكلة يعاد بنفس الوحدة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع، وعند إثبات وجود ضعف بالسمع يحول الطفل لأحد مستشفيات الإحالة التي يبلغ عددهم 34 مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية.

وأشار المدير التنفيذي للمبادرة، إلى أنه يجرى للطفل فحوصات أكثر تطورا بحيث يحدد له العلاج الدوائي المناسب، سواء بعمل معينة سمعية له، أو زرع قوقعة في حال ضعف السمع الشديد في الأذنين، مؤكدا أن كل ذلك بالمجان.

 

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