الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا باسيليوس يترأس القداس الإلهي لطلبة "الثالث الثانوي" بكاتدرائية يسوع الملك

الأنبا باسيليوس مطران
الأنبا باسيليوس مطران المنيا للأقباط الكاثوليك

ترأس الأنبا باسيليوس مطران المنيا للأقباط الكاثوليك القداس الإلهي، اليوم، لطلبة الصف الثالث الثانوي وذلك بكاتدرائية يسوع الملك.

ومطران المنيا للأقباط الكاثوليك في القداس الإلهي عدد من الأباء الكهنة، من بينهم الأب كيرلس مكسيموس والأب يوحنا صموئيل راعيا الكاتدرائية وطلبة الثانوية العامة وأسرهم.

 وألقى الأنبا باسيليوس مطران المنيا للأقباط الكاثوليك، عظة عن نصائح هامة لكل ابنائه المقبلين على الامتحانات وأختتم القداس الالهي بالبركة الرسولية لكل الحاضرين . 

وعقب القداس التقى صاحب النيافة مع أبنائه الطلبة وأسرهم في لقاء أبوي، وألقى كلمة تشجيع وطمأنينة لأبنائه الطلبة وأسرهم، واختتم اللقاء بالصلاة والبركة الرسولية، جدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار اهتمام وتشجيع صاحب النيافة الأنبا باسيليوس لكل ابنائه الطلبة في كل كنائس الإيبارشية .

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