وكيل "تعليم الوادى الجديد" يترأس غرفة العمليات لمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية

ترأس المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بحضور جميع المعنيين وأعضاء غرفة العمليات، لمتابعة سير عمليات امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2022/ 2023.

وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، الدكتورة حنان مجدى، نائب المحافظ.



ويجري التواصل اللحظي مع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، ومتابعة تنظيم دخول الطلاب للجان الامتحانات وتنفيذ كل الإجراءات والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات والتصدي بقوة لأي تجاوزات أو محاولات للغش واتخاذ إجراءات رادعة مع المخالفين.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة التعاون والتكاتف وتضافر كل الجهود وتوفير الجو الآمن والمناسب للطلاب، من أجل سير أعمال الامتحانات بكل انضباط وتذليل كل العقبات إن وجدت من أجل عملية امتحانية يسودها الهدوء والانضباط.

واطمأن وكيل التعليم بالمحافظة من خلال التواصل مع مديرى الإدارات التعليمية الخمس، بواسطة غرف العمليات الفرعية، على انتظام الطلاب بلجان الامتحانات وعدم وجود أي مشكلات أو معوقات للعمل.

وكان اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، قد أكد انتظام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، التي انطلقت بداية الأسبوع الجاري، داخل 5 لجان موزعة على مستوى المحافظة، يؤديها 327 طالبًا وطالبة بالشعبتين الأدبية والعلمية.

وأشار المحافظ إلى جاهزية اللجان لاستقبال الطلاب وتوفير كل سبل الراحة والمناخ الملائم، لضمان أداء الامتحانات بسهولة ويسر، موجهًا بالمتابعة اللحظية لأي معوقات قد تواجه الطلاب وسرعة التعامل معها.

ولفت الزملوط، إلى الإجراءات الجارية لافتتاح فرع جامعة الأزهر بالمحافظة العام الدراسي المقبل، داعيًا الطلاب لبذل المزيد من الجهد وتحقيق نتائج متميزة، للالتحاق بفرع الجامعة، واستكمال مسيرتهم الدراسية داخل صروح التعليم الجامعي الأزهري.