الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يشهد احتفالية الزفاف الجماعى لـ200 عريس وعروسة (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء  محمد عزالدين جحوش قائد المنطقة الغربية، احتفالية الزفاف الجماعي  لعدد مائتي عريس وعروسة من أبناء مطروح. 

جاء ذلك بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ بمطروح وعمد ومشايخ مطروح والقيادات الدينية من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والكنيسة بمطروح، وذلك تزامنا مع الاحتفال بثورة الـ٣٠ من يونيو المجيدة. 

تضمنت الاحتفالية عرض للموسيقات العسكرية، ثم استعراض التنورة والأغاني الوطنية وكذلك مشاركة فرقة مطروح للأغاني الشعبية في تقديم عدد من الأغاني. 

 وقدم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الشكر على هذه المبادرة والمشاركة المجتمعية  والإنسانية الفاعلة للمساهمة في بناء أسرة جديدة، مع إهداء عدد ٢٠٠ شاب وفتاة من المقبلين على الزواج من أبناء مطروح بما يحقق لهم مزيد من الاستقرار، وذلك ضمن عدد من المبادرات والجهود المجتمعية والتنموية، والمشاركة مع جهود المحافظة في توفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة لأهالي مطروح.

وفي كلمته أشاد اللواء محمد جحوش برجال مطروح وتكاتفهم  وتعاونهم الدائم من أجل حماية البوابة الغربية والحفاظ  على جهود تنمية المحافظة، مشيرًا إلى أن تنظيم هذه الاحتفالية يأتي لمشاركة أبناء مطروح أفراحهم من المقبلين على الزواج وأسرهم  والتخفيف عنهم أعباء ومصاريف الزواج والمشاركة في إقامة  أسرة مستقرة تتوفر لها احتياجات بداية إنشائها. 

وأوضح أنه تم اهداء كل عروسين عدد من الأجهزة الكهربائية والمفروشات المنزلية، وذلك بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدنى والجهات الخيرية من أجل توفير مزيد من الاستقرار والحياة الكريمة وذلك  تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتعليمات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي. 

محافظ مطروح يشهد حتفالية الزفاف الجماعى
محافظ مطروح يشهد حتفالية الزفاف الجماعى
محافظ مطروح يشهد حتفالية الزفاف الجماعى
محافظ مطروح يشهد حتفالية الزفاف الجماعى
محافظ مطروح يشهد حتفالية الزفاف الجماعى
محافظ مطروح يشهد حتفالية الزفاف الجماعى
محافظ مطروح يشهد حتفالية الزفاف الجماعى
محافظ مطروح يشهد حتفالية الزفاف الجماعى
محافظ مطروح يشهد حتفالية الزفاف الجماعى
محافظ مطروح يشهد حتفالية الزفاف الجماعى
محافظ مطروح يشهد حتفالية الزفاف الجماعى
محافظ مطروح يشهد حتفالية الزفاف الجماعى
محافظ مطروح يشهد حتفالية الزفاف الجماعى
محافظ مطروح يشهد حتفالية الزفاف الجماعى
محافظ مطروح يشهد حتفالية الزفاف الجماعى
محافظ مطروح يشهد حتفالية الزفاف الجماعى
محافظ مطروح يشهد حتفالية الزفاف الجماعى
محافظ مطروح يشهد حتفالية الزفاف الجماعى
محافظ مطروح يشهد حتفالية الزفاف الجماعى
محافظ مطروح يشهد حتفالية الزفاف الجماعى
محافظ مطروح يشهد حتفالية الزفاف الجماعى
محافظ مطروح يشهد حتفالية الزفاف الجماعى
محافظ مطروح يشهد حتفالية الزفاف الجماعى
محافظ مطروح يشهد حتفالية الزفاف الجماعى
محافظ مطروح يشهد حتفالية الزفاف الجماعى
محافظ مطروح يشهد حتفالية الزفاف الجماعى
محافظ مطروح يشهد حتفالية الزفاف الجماعى
محافظ مطروح يشهد حتفالية الزفاف الجماعى
محافظ مطروح يشهد حتفالية الزفاف الجماعى
محافظ مطروح يشهد حتفالية الزفاف الجماعى
محافظ مطروح يشهد حتفالية الزفاف الجماعى
محافظ مطروح يشهد حتفالية الزفاف الجماعى
محافظ مطروح يشهد حتفالية الزفاف الجماعى
محافظ مطروح يشهد حتفالية الزفاف الجماعى
محافظ مطروح يشهد حتفالية الزفاف الجماعى
محافظ مطروح يشهد حتفالية الزفاف الجماعى
الاجهزة الكهربائية الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف الأوقاف والكنيسة الزفاف الجماعي اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المشاركة المجتمعية عمد ومشايخ مطروح

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