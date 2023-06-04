الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نتيجة الصف الأول والثانى الثانوى بالقاهرة 2023 الترم الثانى

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

نتيجة الصف الأول الثانوى ونتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثانى 2023 من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل وذلك خلال الأيام القليلة الماضية.

نتيجة الصف الأول الثانوى 2023 بمحافظة القاهرة

كانت محافظة القاهرة أكدت فى منشور لها على موقعها الإلكترونى أنه سوف يتم الإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 ونتيجة الصف الثانى الثانوى الترم الثانى 2023، خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وجمعها ومراجعتها ثم اعتمادها من قبل المحافظ.

ونص المنشور من ناحية أخرى على أنه سوف يتم نشر النتيجة لطلاب الصف الأول والثانى الثانوى "ترم ثانى" 2023 داخل المدرسة التابع لها التلميذ بجميع مدارس المحافظة.

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توزيع درجات الصف الأول والثانى الثانوى 2023 

يتم توزيع درجات الصف الأول والثانى الثانوى كالتالى:

اللغة العربية

الدرجة الكلية من 50 درجة مقسمة على 35 درجة للأسئلة الإلكترونية، وكذلك 15 درجة للأسئلة المقالية.

 

اللغة الأجنبية الأولى 

الدرجة الكلية 40 درجة، تتوزع على 28 درجة للأسئلة الإلكترونية، وأيضا 12 درجة للأسئلة المقالية.

 

مادة اللغة الأجنبية الثانية

الدرجة الكلية 30 درجة في نهاية العام، تتوزع على 20 درجة اسئلة إلكترونية، بالإضافة إلى 10 درجات اسئلة مقالية.

 

مادة الرياضيات

المجموع الكلى هو 40 درجة، موزعة على 12 درجة للمقالي، و28 درجة للأسئلة الإلكترونية.

 

توزيع درجات المواد العلمية للصف الأول والثانى الثانوى 2023

مادة الفيزياء

المجموع 20 درجة، موزعة على 12 درجة للأسئلة الإلكترونية، و9 درجات للأسئلة المقالية.

 

مادة الكيمياء 

المجموع 20 درجة، موزعة على 12 درجة للأسئلة الإلكترونية، و9 درجات للأسئلة المقالية.

 

مادة الأحياء 

المجموع الكلى 20 درجة، موزعة على 12 درجة للأسئلة الإلكترونية، و9 درجات للأسئلة المقالية.

 

مادة التاريخ 

المجموع الكلى 20 درجة، موزعة على 12 درجة للأسئلة الإلكترونية، و9 درجات للأسئلة المقالية.

 

مادة الجغرافيا 

المجموع الكلى 20 درجة، موزعة على 12 درجة للأسئلة الإلكترونية، و9 درجات للأسئلة المقالية.

نتيجة الصف الأول الثانوي نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2023 نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 توزيع درجات المواد العلمية

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