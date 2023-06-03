السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2023 برقم الجلوس

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

ظهرت الآن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة الفيوم، حيث اعتمد الآن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023م.
 

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الفيوم

وجاءت نسبة النجاح في نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني محافظة الفيوم  79.10%، وفقا لما أعلنه محافظ الفيوم بحضور الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وبلغ إجمالى عدد الطلاب الممتحنين 64 ألفا و189 طالبا.

 

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2023

 

ويوفر الدستور لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2023 الفيوم رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الفيوم برقم الجلوس لطلبة وطالبات إعدادية الفيوم 2023  من هنــــــــــــــا  .

 

ويمكن الدخول على مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم أو بوابة الفيوم التعليمية نتيجة الشهادة الإعدادية للحصول على نتيجة الترم الثاني .

 

وقدم محافظ الفيوم، تهانيه القلبية للطلاب الأوائل وجميع الطلاب الناجحين، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، موجهاً مسئولي التربية والتعليم بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالفيوم، وتخريج أجيال واعدة تساهم في بناء مصر المستقبل، معربًا عن شكره لجميع العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم.

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ووجه المحافظ، مدير مديرية التربية والتعليم، بسرعة تجهيز مجموعات عمل بكل إدارة تعليمية على حدى، وفقاً للتوزيع الجغرافي للطلاب، لتلقي التظلمات تيسيراً على أولياء أمور الطلاب.

 

تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 

وجاءت رسوم تقديم تظلمات الصف الثالث الإعدادي 2023، وفقا لما أعلنت مديريات التربية والتعليم التي ظهرت بها النتائج، فإن رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 والتي تقدر بـ 35 جنيها للمادة الواحدة خلال الفصل الدراسي الجاري.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الخطوات الخاصة بتقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 فعليك أولا كطالب أو ولى الأمر الدفع بكنترول الإعدادية على أن يكون الدفع حسب الجدول المعلن ولكل إدارة يوم في الدفع، ويتم تحديد يوم وموعد الاطلاع على صورة ورقة الإجابة.

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