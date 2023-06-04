الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حظك اليوم.. جميع الأبراج الترابية الأحد 4 يونيو 2023

الأبراج الترابية
الأبراج الترابية

قدم الخبراء بموقع " cafeastrology" حظك اليوم الأحد 4 يونيو 2023 لجميع مواليد الأبراج الترابية، والتي جاءت على النحو التالي:

 

توقعات برج الثور: 

تحتاج إلى التروي والحذر هذا الأسبوع وتجنب المخاطرة أو التسرع، قد تواجه بعض التحديات أو المشاكل في علاقاتك أو مشاريعك، تبحث عن الاستقرار والأمان وتطلب الدعم من أحبائك.

 

توقعات برج العذراء: 

تشعر بالهدوء والانضباط هذا الأسبوع وتنظم أولوياتك وخططك. تحل مشكلاتك بذكاء وإنصاف، تبحث عن التوافق والانسجام في علاقاتك مع شريك حياتك والمحيطين بك.

 

توقعات برج الجدي: 

تشعر بالطموح والمسؤولية هذا الأسبوع وتحقق أهدافك وتنفذ مشاريعك، تحصل على احترام وتقدير من المحيطين بك، تبني علاقة جادة ومستقرة، لذا عليك الوصول لهدفك بشكل سليم.

 

صفات الأبراج الترابية:

هي الأبراج التي تنتمي إلى عنصر التراب، ويشترك أصحابها بالصبر، والمهارات الفنية، وتتطلب أعمالهم الكثير من الطاقة والالتزام لتحقيق الأهداف الموضوعة.

 

كما أنهم يسعون للحصول على الثروة والأمان المادي، ويعتقد أن العلاقة بين الأبراج الترابية والهوائية قد تكون مشحونة بالتوترات، بينما العلاقة بين الأبراج الترابية والمائية تكون ملؤها المودة والحب، أما العلاقة بين الأبراج الترابية والنارية فتكون مثيرة للاهتمام، والأبراج الترابية هي: برج الثور، برج العذراء، برج الجدي.

 

يتميز مواليد الأبراج الترابية بأنهم من أكثر الأشخاص صبرًا، فهم شخصيات صبورة إلى أقصى الحدود، وهم مخططون جيدون جدًا، حيث يستطيعون عمل خطط طويلة المدى، ويتميزون بالتفكير المنطقي والهدوء الظاهري.

 

كما أنهم عنيدون جدًا، يُعاملون شركاءهم بمحبّة، ويمكن لشركائهم الثقة بهم، و في بعض الأحيان، يواجهون مشكلة في تقبّل التغييرات التي قد تحصُل في العلاقة مع شركائهم، يولون الكثير من الاهتمام بالأحداث والذكريات الجميلة السابقة وفي علاقاتهم يميلون للتواجد ضمن العلاقات العاطفية طويلة الأمد والمُلتزمة.

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