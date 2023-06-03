بنسبة نجاح 79.10%.. محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني للعام الدراسى 2023م، بنسبة نجاح 79.10% بحضور الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وبلغ إجمالى عدد الطلاب الممتحنين 64 ألفا و189 طالبا.

وقدم محافظ الفيوم، تهانيه القلبية للطلاب الأوائل وكافة الطلاب الناجحين، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، موجهاً مسئولي التربية والتعليم بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالفيوم، وتخريج أجيال واعدة تساهم في بناء مصر المستقبل، معربًا عن شكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم.

ووجه المحافظ، مدير مديرية التربية والتعليم، بسرعة تجهيز مجموعات عمل بكل إدارة تعليمية على حدى، وفقاً للتوزيع الجغرافي للطلاب، لتلقي التظلمات تيسيراً على أولياء أمور الطلاب.

نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2022م من خلال الروابط التالية:

http://natega.fymedu.online/Result.aspx

http://fymedu.online/Result/PrepResult.php