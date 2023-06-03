السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى ينهى مرانه الختامى استعدادًا لمباراة الوداد بنهائى إفريقيا

مران الأهلي
مران الأهلي

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الختامي استعدادًا لمباراة الوداد المغربي، التي تقام في التاسعة مساء غد على ستاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخاض الفريق مرانه الختامي في السادسة مساء اليوم على ستاد القاهرة، بحضور وسائل الإعلام في ربع الساعة الأولى وفقًا للقواعد المنظمة للبطولة.

وأدى الفريق فقرة إحماء تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل تنفيذ بعض الجوانب الخططية.

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، قد عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة، للحديث في كل الأمور الفنية الخاصة بالمباراة.

وعقد عصر اليوم بمقر النادي بالجزيرة، الاجتماع الفني الخاص بالمباراة، وحضره الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، والطاقم الإداري، في حضور ممثلي الاتحاد الإفريقي وحكم ومراقب المباراة ومندوبي نادي الوداد.

الاهلى الأهلي ينهي مرانه الختامي استعداد ا لمباراة الوداد أخبار الوداد الرياضي نهائي دوري أبطال إفريقيا

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