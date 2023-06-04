سعر الريال السعودي اليوم الأحد 4 يونيو 2023 في البنوك المصرية
ترتفع معدلات البحث عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مع اقتراب الاستعداد لموسم الحج هذا الموسم وبدء الحجاج في تغيير العملات التي يحتاجونها خلال زيارتهم للمملكة السعودية.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 4 يونيو 2023 في البنوك المصرية
ننشر في هذا التقرير سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 4 يونيو 2023 في البنوك المصرية وأسعار العملات الأجنبية المختلفة للمهتمين بها.
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
8.22 جنيه للشراء
8.24 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك مصر
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
8.21 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك القاهرة
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib
8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
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أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 4 يونيو 2023
دولار أمريكى
30.8423 جنيه للشراء
30.9386 جنيه للبيع
يورو
33.0413 جنيه للشراء
33.1507 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
38.4603 جنيه للشراء
38.5928 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
33.9598 جنيه للشراء
34.0808 جنيه للبيع
100 ين يابانى
22.1076 جنيه للشراء
22.1814 جنيه للبيع
دينار كويتى
100.1991 جنيه للشراء
100.6165 جنيه للبيع
درهم إماراتى
8.3968 جنيه للشراء
8.4237 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.3379 جنيه للشراء
4.3526 جنيه للبيع