سعر الريال السعودي اليوم الأحد 4 يونيو 2023 في البنوك المصرية

ترتفع معدلات البحث عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مع اقتراب الاستعداد لموسم الحج هذا الموسم وبدء الحجاج في تغيير العملات التي يحتاجونها خلال زيارتهم للمملكة السعودية.



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 4 يونيو 2023 في البنوك المصرية



ننشر في هذا التقرير سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 4 يونيو 2023 في البنوك المصرية وأسعار العملات الأجنبية المختلفة للمهتمين بها.



سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

8.22 جنيه للشراء

8.24 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري



8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في بنك مصر

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع





سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

8.21 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع





سعر الريال السعودي في بنك القاهرة



8.19 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib

8.18 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع

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أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 4 يونيو 2023



دولار أمريكى

30.8423 جنيه للشراء

30.9386 جنيه للبيع

يورو

33.0413 جنيه للشراء

33.1507 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

38.4603 جنيه للشراء

38.5928 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

33.9598 جنيه للشراء

34.0808 جنيه للبيع

100 ين يابانى

22.1076 جنيه للشراء

22.1814 جنيه للبيع



دينار كويتى

100.1991 جنيه للشراء

100.6165 جنيه للبيع

درهم إماراتى

8.3968 جنيه للشراء

8.4237 جنيه للبيع

اليوان الصينى

4.3379 جنيه للشراء

4.3526 جنيه للبيع











