الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 4 يونيو 2023 في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

ترتفع معدلات البحث عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مع اقتراب الاستعداد لموسم الحج هذا الموسم وبدء الحجاج في تغيير العملات التي يحتاجونها خلال زيارتهم للمملكة السعودية.
 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 4 يونيو 2023 في البنوك المصرية
 

ننشر في هذا التقرير سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 4 يونيو 2023 في البنوك المصرية وأسعار العملات الأجنبية المختلفة للمهتمين بها.
 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 

 

8.22 جنيه للشراء
8.24 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 
 

8.19  جنيه للشراء 
8.22  جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي في بنك مصر

 

8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع

 
 

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

 

8.21  جنيه للشراء
8.25  جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

 

8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة


8.19 جنيه للشراء
  8.25 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib

 

8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع

 

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أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 4 يونيو 2023  
 

دولار أمريكى
30.8423 جنيه للشراء 
30.9386 جنيه للبيع 

يورو
33.0413 جنيه للشراء 
33.1507 جنيه للبيع 
جنيه إسترلينى

38.4603 جنيه للشراء 
38.5928 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى
33.9598 جنيه للشراء 
34.0808 جنيه للبيع 

100 ين يابانى
22.1076 جنيه للشراء 
22.1814 جنيه للبيع 
 

دينار كويتى
100.1991 جنيه للشراء 
100.6165 جنيه للبيع 

درهم إماراتى
8.3968 جنيه للشراء 
8.4237 جنيه للبيع 

اليوان الصينى
4.3379 جنيه للشراء 
4.3526 جنيه للبيع 


 

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