قائد قوات فاجنر يتهم روسيا بمحاولة تفجير مقاتليه بوضع ألغام فى طريقهم

ما زالت الخلافات تسيطر على المشهد بين السلطات الروسية وقوات فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا.

واتهم قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجن، وزارة الدفاع الروسية بمحاولة تفجير مقاتليه من خلال وضع ألغام في طريقهم، حول مدينة باخموت شرقي أوكرانيا.

كما اتهم بريجوجن، القوات الروسية بزرع تلك الألغام، بينما كان عناصره يغادرون باخموت شرقي أوكرانيا، إثر تمكنهم من السيطرة على المدينة، في مايو الماضي، وفقا لما نقلته صحيفة التليجراف.

وأشار بريجوجن إلي أن القوات الروسية لم تكن في حاجة لزراعة تلك الألغام من أجل ردع العدو بتلك المنطقة الخلفية، وفقا لما نقلته فضائية سكاي نيوز.

وتابع قائد فاجنر: "هذا الأمر يقود إلى خلاصة مفادها أن تلك الألغام جرى زرعها في المنطقة حتى تعترض طريق الوحدات المتقدمة من قواتنا.

طعنة محتملة فى ظهر بوتين.. قائد "فاجنر" يقلب الطاولة ويحذر الكرملين من تجاهله

وقبل أيام، علق حسين مشيك، مراسل «القاهرة الإخبارية» من موسكو، على تصريحات مؤسس مجموعة «فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة، يفجيني بريجوجن، والتي وصفها بـ"أنها طعنة مُحتملة في ظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وقال إن مؤسس مجموعة «فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة يقلب الطاولة ويحذر الكرملين من تجاهله، وهو ما يعد من أخطر تصريحاته في الفترة الأخيرة، خاصة بعد تجاهل الإعلام الروسي والكرملين له منذ السيطرة على مدينة سوليدار الأوكرانية والآن السيطرة على باخموت التي رآها الجميع بأنها مستحيلة.

وأضاف أن الخبراء الروس يقولون إن قائد فاجنر يهاجم وزارة الدفاع الروسية، خاصة بعد تصريحات وزير الدفاع التى يهاجم فيها قائد العملية العسكرية الروسية الجنرال فاليري جيراسيموف، لافتًا إلى أن تصريحات القائد الخاص تثير الداخل الروسي، لكن معظم الروس يؤيدون ما يتحدث عنه بريجوجن.