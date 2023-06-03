السبت 03 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تكريم طفلة حاربت السرطان في بطولة الخماسي الحديث بدمياط

البطولة
البطولة

شهدت محافظة دمياط فعاليات أول بطولة للخماسي الحديث حيث استضافت رأس البر في دمياط أول بطولة للخماسى الحديث تقام بمحافظة دمياط، نظمتها منطقة وسط الدلتا للخامسى الحديث بنادى رأس البر وحصل نادى أوليمبيا بقيادة المدير الفنى أحمد جمال شعير الأستاذ المساعد بكلية التربية الرياضية على المركز الاول فى مسابقة الليزر رن.

وفى لفتة إنسانية قامت إدارة البطولة بتكريم البطلة عاليا شكرى محاربة السرطان رفقة والديها.

شارك فى توزيع الجوائز الدكتور محمود المتبولى عميد كلية التربية الرياضية جامعة دمياط والدكتور محمد البسطويسي رئيس منطقة وسط الدلتا للخماسي الحديث ،  ياسر أبو هندية نقيب المحامين بدمياط ورئيس نادي رأس البر و الدكتور نبيل خطاب وكيل كلية التربية الرياضية وعدد من رموز الرياضة فى محافظة دمياط.


يذكر أن  دكتور وليد  الشاذلي مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط، أطلق ماراثون سباق الدراجات بمشاركة أعضاء مراكز الشباب فوق 16 عاما، وذلك في إطار احتفال المحافظة بعيدها القومى.

الماراثون تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية  الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط إدارة المشروعات والخدمات الرياضية، وذلك ضمن المشروع القومى للدرجات والذي يهدف إلي نشر لعبة الدراجات ،واعداد لاعبين علي مستوى جيد للانضمام للمنتخبات القومية.

بدأت فعاليات الماراثون الساعة العاشرة صباحا من نقطة التجمع بمنطقة اللسان و انتهت فى شارع 51 بمدينة رأس البر، شارك في فاعليات الماراثون 200 مشارك من مراكز الشباب المختلفة.

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير  المديرية، حيث تابعوا سير الماراثون بمشاركة قرابة ٢٠٠ متسابق شاب وفتاة في كافة أنحاء محافظة دمياط الجديدة.

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خماسي بطولة راس البر دمياط أحداث دمياط

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