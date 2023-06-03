تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل من قبل محبي المارد الأحمر، عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والوداد فى ذهاب نهائى دورى أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها غدًا الأحد، على أرضية استاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الأهلي والوداد فى فى ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023

وتنطلق المباراة، مساء غد الأحد، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساء بتوقيت طرابلس.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والوداد

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إدارة مباراة الأهلي والوداد البيضاوي المغربي للحكم الدولي الليبي معتز الشلماني، على أن يدير تقنية الفيديو كل من التونسي هيثم قيراط والجزائري مصطفي غربال مساعد أول والكاميروني فومو كارين مساعد ثان.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والوداد فى نهائى دورى أبطال إفريقيا

وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس، القطرية المشفرة جميع مباريات دوري أبطال إفريقيا بشكل حصري في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيث من المقرر نقل مباراة النهائي بين الأهلي والوداد عبر قناة beIN Sports HD 4.

كما تنقل قناة تايم سبورت الأرضية المفتوحة المباراة عبر التردد الأرضي UHF.

تردد قناة beIN Sports HD 4 على نايل سات

تردد القناة: 11054.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

تردد قناة تايم سبورت الأرضية الناقلة لمباراة الأهلي والوداد

خطوات ضبط تردد قناة تايم الأرضية:

افصل الريسيفر عن التلفزيون، وقم بتوصيل الجهاز باريل داخلي.

ابدأ في البحث عن التردد VHF او تردد uhf.

ان لم تكن تملك اريال داخلي قم بفصل الريسيفر واحصل على جاك وصل به اريال.

قم بتوصيل طرف في التلفزيون وطرف الاريال الآخر قم بتوصيله باحد النوافذ في بيتك.

ابحث عن الترددات مرة أخرى وشاهد المباراة.

ووصل المارد الأحمر، إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي في الدور نصف النهائي للبطولة بنتيجة أربعة أهداف نظيفة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

كما بلغ فريق الوداد البيضاوي المغربي، الدور النهائي من عمر البطولة، بعد تخطي عقبة فريق صن داونز الجنوب إفريقي في الدور نصف النهائي للبطولة.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراتي الذهاب والإياب؛ لحصد اللقب للمرة الحادية عشرة في تاريخه، واستعادة الكأس التي خسرها في الموسم الماضي، على يد الوداد المغربي.

بينما يدخل الوداد المغربي، على آمال التتويج باللقب القاري كبطل دوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة في تاريخه، والحفاظ على الكأس إلى أحرزها في الموسم الماضي.