السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. المرض يبعد نجم الوداد عن مواجهة الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا

عبدالله حيمود
عبدالله حيمود

أعلن نادي الوداد المغربي أن عبدالله حيمود، لاعب الوسط، سيغيب عن صفوف الفريق، أمام الأهلي، في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وذكر طبيب الوداد عبر الموقع الرسمي للنادي، أنه تم نقل عبدالله حيمود، إلى أحد مستشفيات القاهرة، بسبب وعكة صحية تعرض لها خلال خلال الساعات القليلة الماضية.

وأضاف  أن اللاعب شعر بآلام حادة،  نتيجة لالتهاب الزائدة الدودية، وتم نقله في الساعات الأولى من صباح السبت إلى المستشفي، ليغيب بذلك عبد الله حيمود، عن مواجهة الأهلي، في ذهاب دور نهائي دوري الأبطال.

تقارير مغربية

ومن جانبها، أشارت تقارير صحفية مغربية، إلى أن عودة عبدالله حيمود مع بعثة الوداد إلى الدار البيضاء ستكون مرهونة بحالته الصحية، مضيفة أنه في حال ما إذا نصحه الأطباء بالخلود للراحة فإنه سيمكث بالقاهرة، لبعض الوقت إلى حين تحسن حالته الصحية. 

ويستضيف الأهلي، نظيره الوداد، يوم غدٍ الأحد، في التاسعة مساءً على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب الدور النهائي لدوري الأبطال، قبل أن يحتضن الفريق المغربي، مباراة الإياب، على ملعب (محمد الخامس) بالدار البيضاء، يوم الحادي عشر من الشهر ذاته.

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