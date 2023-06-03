قبل النهائي الإفريقى.. الأهلى حافظ على نظافة شباكه فى 10 مباريات متتالية لمدة 948 دقيقة

حقق الأهلي رقمًا رائعًا في آخر 13 مباراة ما جعل جماهيره تزداد تفاؤلا بتخطي فريق الوداد المغربي والفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي منذ خسارته أمام صن داونز الجنوب إفريقي 2-5 يوم 11 مارس الماضي خاض 14 مباراة حقق خلالها 13 انتصارا وتعادل مرة واحدة ولم تهتز شباكه سوى مرة واحدة.

رقم آخر مميز حققه الأهلي، وهو المحافظة على نظافة شباكه لمدة 948 دقيقة في آخر عشر مباريات وبعد مباراة صن داونز لعب الأهلي 14مباراة محلية وإفريقية وفاز على القطن الكاميروني بأربعة أهداف نظيفة والهلال السوداني بثلاثية نظيفة وبنفس النتيجة على غزل المحلة ثم فاز على بيراميدز 2-1 في نهائي كأس مصر وعلى فاركو وسموحة والرجاء المغربي بنتيجة واحدة 2- صفر ثم تعادل مع الرجاء بدون أهداف وعاد للانتصارات وهزم بيراميدز في مباراة السوبر المحلي والترجي التونسي ذهابا وإيابا في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وعلى انبي وطلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا في الدوري المحلي.

آخر هدف سكن شباك الأهلي كان برأس المغربي وليد الكرتي، لاعب بيراميدز في الدقيقة 72 من مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر يوم 10 أبريل الماضي وامتدت المباراة لوقت إضافي، وبالتالي حافظ الأهلي على نظافة شباكه لمدة 48 دقيقة في المباراة وبعدها خاض الأهلي عشر مباريات "900 دقيقة" دون أن تهتز شباك،ه ليصل الإجمالي إلى 948 دقيقة.

آخر هدف سكن شباك الأهلي كان برأس المغربي وليد الكرتي، لاعب بيراميدز في الدقيقة 72 من مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر يوم 10 أبريل الماضي وامتدت المباراة لوقت إضافي، وبالتالي حافظ الأهلي على نظافة شباكه لمدة 48 دقيقة في المباراة وبعدها خاض الأهلي عشر مباريات "900 دقيقة" دون أن تهتز شباكه.