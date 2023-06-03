السبت 03 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"فايننشال تايمز": اتفاق سقف الدين يثير مخاوف بشأن البطالة ورفع أسعار الفائدة

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة

ارتفعت أسهم الشركات الأمريكية بقوة أمس الجمعة، وذلك بعد ساعات من موافقة موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس على صفقة بين البيت الأبيض والجمهوريين في الكونجرس لرفع سقف الدين لمدة عامين مقابل تخفيضات في الإنفاق الحكومي.

وأوضحت صحيفة "فايننشال تايمز" في تقرير لها أن اتفاق سقف الدين الذي مرره الكونجرس وسيوقع عليه الرئيس جو بايدن اليوم سيدعم الاقتصاد رغم وجود انقسامات بشأن وضع الاقتصاد الأمريكي رغم تمرير مشروع القانون من قبل غرفتي الكونجرس.

وبحسب الصحيفة أنهى الاتفاق أزمة سياسية استمرت لأسابيع كانت تنذر بخطر التسبب في تخلف غير مسبوق عن سداد ديون أكبر اقتصاد في العالم.

وأشارت "فايننشال تايمز" إلى انتعاش الأسهم الأمريكية بشكل أكبر من خلال البيانات الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية والتي أظهرت ارتفاع الوظائف غير الزراعية بمقدار 339000 في مايو الماضي، وهو أعلى بكثير من التقدير البالغ 190 ألفًا للاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم ، وهي علامة غير متوقعة على قوة سوق العمل، فقد ارتفع معدل البطالة إلى 3.7 % في مايو من 3.4 % في أبريل كما تراجع نمو الأجور على أساس سنوي إلى 4.3 %.

وأكد محللو بنك "أوف أمريكا"، أن سوق العمل أصبح أكثر تعقيدًا، موضحين أن الاتجاه يشير إلى التباطؤ في ارتفاع الأجور مقارنة بالعام الماضي، ومع ذلك من المرجح أن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في محاولة لخفض التضخم.

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بايدن يوقع اليوم قانون رفع سقف الدين

توقعات برفع الفائدة من قبل الفيدرالي رغم تمرير اتفاق سقف الدين

وبحسب "فايننشال تايمز" عزز وضع الأسواق الحالية فرص زيادة أسعار الفائدة في يونيو الجاري بربع نقطة مئوية.

وقال ماركوس بروكس، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة Quilter "من المرجح أن تزيد الأرقام اليوم رغبة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، على الرغم من أنه بدا في وقت سابق من هذا العام أنه مستعد للضغط على وقف الارتفاعات المستمرة".

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين، والتي تعتبر أكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، بنسبة 0.16 نقطة مئوية عند 4.50 % بعد صدور تقرير الوظائف. وارتفع العائد على 10 سنوات 0.07 نقطة مئوية إلى 3.70 %، حيث ترتفع عوائد السندات مع انخفاض الأسعار.

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اقتصاديون: اتفاق سقف الدين الأمريكى يُبشّر بحقبة جديدة من التقشف

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