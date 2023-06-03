السبت 03 يونيو 2023
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برقم الجلوس.. بوابة الأزهر الالكترونية نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 الفصل الدراسي الثاني

بوابة الأزهر الالكترونية
بوابة الأزهر الالكترونية نتيجة الشهادة الاعداديه

تظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري برقم الجلوس 2023 على بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج ويمكن الاستعلام من خلال رابط بوابة الأزهر لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 الفصل الدراسي الثاني.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الأزهري برقم الجلوس 2023


يتم الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2023 بإتباع الخطوات الآتية:

بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس 2023

  1. فتح موقع بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة “الترم الثاني” الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2023 عبر الرابط التالي:
    https://www.azhar.eg/splash.html.
  2. يجب أن يختار الطالب أو الطالبة نتيجة “الترم الثاني” الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2023.
  3. يجب أن يكتب اسم الطالب المراد الحصول على نتيجة “الترم الثاني” الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2023.
  4. يجب أن يدخل رقم الجلوس الخاص ب“الترم الثاني” للطالب.
  5. يجب أن يضغط على عرض نتيجة “الترم الثاني” الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2023.


بوابة الأزهر الالكترونية نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 الفصل الدراسي الثاني 


الجدير بالذكر أن عمليات تصحيح نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2023 ورصد الدرجات بدأت منذ يوم الأحد الماضي، على أن يتم الاعتماد من قبل الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ثم يتم إعلانها على بوابة الأزهر الالكترونية من خلال رابط بوابة الأزهر الالكترونية نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 الفصل الدراسي الثاني:
https://www.azhar.eg/splash.html.

 

مجموع الشهادة الاعدادية الازهرية 2023 من كام؟


وفي هذا السياق، يأتي توزيع ومجموع الدرجات في نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 “الترم الثاني” على النحو التالي:

توزيع درجات مواد الشهادة الاعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الثاني 2023


توزيع درجات القرآن الكريم بـ نتيجة “الشهادة الاعدادية” 20 درجة
توزيع درجات الفقه بـ نتيجة “الشهادة الاعدادية” 25 درجة
توزيع درجات الحديث والتفسير بـ نتيجة “الشهادة الاعدادية” 25 درجة
توزيع درجات التوحيد والسيرة بـ نتيجة “الشهادة الاعدادية” 25 درجة
توزيع درجات الثقافة الإسلامية بـ نتيجة “الشهادة الاعدادية” 10 درجات
توزيع درجات النحو والصرف بـ نتيجة “الشهادة الاعدادية” 25 درجة
توزيع درجات المطالعة والنصوص بـ نتيجة “الشهادة الاعدادية” 25 درجة
توزيع درجات مادة الرياضيات بـ نتيجة “الشهادة الاعدادية” 30 درجة
توزيع درجات العلوم والدراسات الاجتماعية بـ نتيجة “الشهادة الاعدادية” 20 درجة لكل منها
توزيع درجات اللغة الإنجليزية بـ نتيجة “الشهادة الاعدادية” 20 درجة


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