"مع اقتراب عيد الأضحى".. كيف تفرق بين اللحوم السليمة والفاسدة

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، الذي يتميز بالأضاحى التى يقوم بها المسلمون وشراء اللحوم فى عيد الأضحى المبارك، وبعد إعلان وزارة الزراعة لأسعار اللحوم، حيث تطرح وزارة الزراعة اللحوم بتخفيضات تصل إلى 30%، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين ومحاربة الغلاء وتحقيق التنافس في الأسواق، ما يؤدي إلى طرح الوزارة أرخص أنواع اللحوم.

وفى هذا السياق ترصد الدستور خلال السطور المقبلة الفارق بين اللحوم السليمة وغير السليمة حتى لا يُغش فى الأسواق.

يمكنك تحدد إذا كان اللحم سليم أو فاسد من خلال عدة عوامل أوضحتها الدكتورة مى تاج الدين، خبيرة سلامة الغذاء منها لون اللحم، حيث إن لون اللحم الفاتح يدل على صلاحيتها، كما يرجع ذلك حسب سلالة وعمر الحيوان ففي الحيوانات الأصغر سنًا يكون لون اللحم الفاتح أكثر من الحيوانات الأكبر سنًا ويكون اللحم البقري الطازج داكنًا وعندما يكون جيدًا جدًا، عادة ما يكون لحم الضأن الطازج أحمر فاتح وقد يحتوي على رخامي طفيف من الدهون.

أما النقطة الثانية التى يمكن من خلالها تحديد إذا كان اللحم سليم أو فاسد هو هيكل السطح يجب أن يبدو سطح اللحم خاليًا من العيوب، بحيث يبدو ناعمًا، ينصح بالحذر عند ملاحظة نقاط الضغط في اللحوم بشكل عام، بالنسبة لجميع أنواع اللحوم، يجب ألا تبدو طبيعة السطح دهنية أبدًا.

أما الشيء الثالث الذي يمكن من خلاله تحديد إذا كان اللحم سليم أو فاسد هو هيكل التلييف حيث إن كمية وتكوين الألياف الخشنة، تدل أنها غير جيدة، إذا ضغطت بإبهامك على اللحم، فلا ينبغي أن تتراجع وقد تشعر أيضًا تحت أي ظرف من الظروف بأنها إسفنجية أما العلامة الأخيرة اخضرار اللحم في الثلاجة فقد يدل على فسادها وأنها غير صالحة لتناولها أو طبخها.