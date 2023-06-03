السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أسماء الفائزين في مسابقة النشر الإقليمي بقصور الثقافة

الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، أسماء الفائزين في مسابقة النشر الإقليمي للعام المالي 2022-2023، في إقليم القاهرة الكبرى والذي يضم محافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم، بني سويف".

في محافظة القاهرة، فاز كل من: رمضان أحمد عبد الله في مجال المجموعة القصصية، وأشرف عثمان عبد العال في مجال أوبريت بالعامية، وحسان إبراهيم عيسى في شعر العامية، ومحمد عمر عبد الحميد في مجال شعر العامية.

وفى محافظة الجيزة، فاز كل من: عزت لبنة في مجال دراسات تطبيقية على شعر العامية، ومحمد سيد حجاج في مجال شعر الفصحى.

وفى محافظة القليوبية، فاز كل من: حسن حلمى محمد في مجال شعر الفصحى، وأيمن غريب في المجموعة القصصية، ومحمد إبراهيم الشيد في شعر الفصحى، ومصطفى خالد مصطفى في شعر العامية.

وفى محافظة الفيوم، فاز كل من: عادل الجمال في المجموعة القصصية، ودعاء رشاد محمود في المجموعة القصصية، ورمضان سالم العلاقة في شعر العامية، وهشام عياط الرمحي في الشعر البدوي.

وفى محافظة بنى سويف فاز كل من: محمد محمود فهمي في شعر العامية، وأحمد محمد محمود فهمي في شعر العامية وأحمد محمد عويس في المجموعة القصصية وأميرة مدين محمد في الدراسات النقدية، وعبد العزيز صلاح الدين في المسرح.

ويُعنى مشروع النشر الإقليمي بإصدار مجموعة متميزة من الإبداعات الأدبية المتنوعة لأدباء مصر فى الأقاليم وذلك فى شكل مجلات ثقافية وسلاسل كتب، ويهدف إلى: اكتشاف المواهب الأدبية وتقديمها إلى الواقع الأدبى والثقافى، بما يسهم فى تنشيط الحركة الأدبية بمصر. تقديم أعمال أدبية رفيعة المستوي للقارئ المصري للارتقاء بالذوق وزيادة المعرفة.

الوسائل: إصدار مجلة ربع سنوية لكل فرع ثقافى، تقدَّم فيها نماذج من إبداعات الفرع ذات المستوى الجيد، وتحقق التواصل بين الأجيال، وتؤكد أهمية التنوع الثقافي، إصدار عدد من الكتب الأدبية والنقدية والبحثية للمبدعين من أدباء مصر فى جميع الأقاليم والأفرع الثقافية.

الهيئة العامة لقصور الثقافة الفائزين في مسابقة النشر الإقليمي رمضان أحمد عبد الله مجال دراسات تطبيقية على شعر العامية حسن حلمى محمد

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