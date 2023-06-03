قبل الامتحانات.. 10 نصائح لطلاب الثانوية للإجابة على أسئلة المقال القصير

وجه الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، نصائح لطلاب الثانوية العامة 2023، عن كيفية كيفية الإجابة على أسئلة المقال القصير، في امتحانات الثانوية العامة المقرر انطلاقها يوم 12 يونيو المقبل.

وجاءت النصائح كالتالي

1- تدرب جيدا على مسك الورقة والقلم وحل أسئلة مقال قصير كثيرة حتى تستطيع التعود عليها وتقدير الأفكار المطلوبة وتلك غير المطلوبة للإجابة، وكذلك تقدير الوقت المطلوب للإجابة.

2- اقرأ السؤال المقالي القصير بشكل جيد ولا تتسرع في الإجابة عليه لأن تسرعك قد يؤدي بك إلى الإجابة بشكل غير صحيح على السؤال، وبالتالي فقد الجزء المخصص له في ورقة الإجابة وضياع وقتك

3- ابدأ الامتحان بقراءة وليس حل اسئلة المقال القصير وأثناء إجابتك على أسئلة الاختيار من متعدد، فكر فيما هو مطلوب منك في أسئلة المقال القصير

4- حدد أثناء هذا التفكير عناصر الإجابة المطلوبة بالضبط ولا تتردد في استخدامها أثناء الإجابة

5- خصص وقتا كافيا في الجزء الثاني من وقت الامتحان للإجابة على أسئلة المقال القصير، وبعد الانتهاء منها راجع اجاباتك على أسئلة الاختيار من متعدد ثم راجع اجاباتك على أسئلة المقال القصير مرة أخرى

6- لا يشترط أن يكون سؤال المقال القصير في جزئية محددة من المقرر بل قد يشمل أكثر من جزئية ويقيس مهارتك في الربط بينها

7- لا تفرط في الإجابة بشكل زائد أو غير مطلوب في السؤال المقالي القصير لأن طبيعة أسئلة المقال القصير تتطلب إجابات قصيرة مباشرة وهي التي ستكون لدى المصحح وسيصحح بناءا عليها.

8- لا تنخدع بوجود كلمة في سؤال المقال القصير وتحكم أنها تتبع جزء معين في المقرر، لأن قد يكون المطلوب إجابة من جزئية أخرى.

9- لا تترك أي سؤال دون إجابة حتى لو أجبت بشكل مقارب لما هو مطلوب.

10- لا تقلق من أسئلة المقال القصير فهي فرصة لحصدك درجات، وخاصة أنه في بعض المواد يكون لها نفس درجات أسئلة الاختيار من متعدد.