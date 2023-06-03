السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد انتهاء عقده.. ريال مدريد يُعلن رحيل ماركو أسينسيو

ماركو أسينسيو
ماركو أسينسيو

أعلن ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، رحيل النجم ماركو أسينسيو، لاعب وسط الفريق، عن صفوف النادي الملكي.

ريال مدريد يعلن رحيل ماركو أسينسيو

وأصدر النادي الإسباني بيانًا رسميًا عبر حسابه على "تويتر"، أكد خلاله رحيل ماركو أسينسيو عن صفوف ريال مدريد بعد انتهاء عقده مع الفريق بنهاية الموسم 2022 - 2023.

وحرص نادي ريال مدريد في بيانه، على توجيه الشكر إلى ماركو أسينسيو، على جميع ما قدمه رفقة النادي طوال الـ8 سنوات الماضية.

وقال ريال مدريد في البيان:"نوجه الشكر إلى لاعبنا المميز ماركو أسينسيو على ما قدمه للفريق طوال السنوات الماضية، لقد كان جزءًا من تاريخ نادينا، ولعب دور البطولة في واحد من أنجح فترات النادي".

وأضاف البيان:"نحن المدريديستا لن ننسى مسيرة أسينسيو وسلوكه المثالي طوال هذا الوقت. سيظل ريال مدريد منزله المفتوح دائمًا له، ونتمنى له ولأسرته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة".

واستعرض النادي الملكي البطولات التي حصدها لاعب الوسط الإسباني، صاحب الـ27 عامًا، خلال فترة تواجده في ريال مدريد، والذي بلغ عددهم 17 لقبًا.

وحصد أسينسيو ثلاث ألقاب للدوري الإسباني، 3 كأس السوبر الإسباني، 1 كأس ملك إسبانيا، 3 دوري أبطال أوروبا، 3 كأس السوبر الأوروبي، 4 كأس العالم للأندية.

وكان ماركو أسينسيو قد انضم إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2018، أي منذ 8 سنوات، قادمًا من ريال مايوركا، مقابل 3.5 ملايين يورو، ولعب موسمًا واحدًا معارًا إلى إسبانيول، وحصد جميع الألقاب الممكنة مع الميرنجي.

ويُعد ماركو أسينسيو محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية الراغبة في الحصول على خدماته، على رأسها نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وأستون فيلا الإنجليزي.

وأكدت بعض التقارير الصحفية خلال الساعات القليلة الماضية، أن ماركو أسينسيو يقترب من الانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان.

ريال مدريد أسينسيو ماركو أسينسيو باريس سان جيرمان الدوري الاسباني

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