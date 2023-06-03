"تعليم الجيزة": إعلان نتائج الصفين الأول والثانى الثانوى مجانًا

قالت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إنه ستتم إتاحة نتائج الصفين الأول والثاني الثانوي العام، مجانا دون أي مقابل مادي، بناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

ووجه أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بنشر نتائج الصف الأول الثانوي بجميع مدارس الجيزة مجانا ودون أى مقابل مادى تحت أى مسمى، على أن تعلق إدارة كل مدرسة كشوف النتائج على الجدران من الداخل ليعرف كل طالب نتيجته دون مقابل مادي.

وأعلنت مديريتا التربية والتعليم بالقاهرة والجيزة، عن فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023 غدًا الأحد ولمدة 15 يوما، وتقديم التظلمات سيكون بالإدارات التعليمية التابعة لها المدرسة.

كان قد اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/ 2023) الدور الأول.

وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 85,17%، حيث بلغ إجمالي المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية 255 طالبا وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 91,67%، كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين 100%.