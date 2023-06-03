السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نتائج الأهلي في ذهاب نهائي إفريقيا على ملعبه

الأهلي والوداد
الأهلي والوداد

يخوض النادي الأهلي النهائي الرابع على التوالي في إنجاز غير مسبوق في تاريخ القارة الإفريقية، عندما يصطدم في ذهاب نهائي دوري الأبطال غدًا على استاد القاهرة أمام الوداد المغربي.

ويسعى الأهلي للفوز على نظيره المغربي للاقتراب من التتويج ببطولته رقم 11 في تاريخ المسابقة وتوسيع الفارق مع أقرب ملاحقيه الزمالك ومازيمبي بـ 5 ألقاب.

ويلعب الأهلي النهائي الثالث أمام نفس المنافس وهو الوداد المغربي حيث خسر المرتين الماضيتين أمام نفس الغريم وكان أخرها في نهائي الموسم الماضي على ملعب محمد الخامس.

ويخوض الأهلي النهائي رقم 8 بنظام الذهاب والعودة على ملعبه في الذهاب أولًا حيث في 7 مباريات سابقة فاز الأهلي في 3 وتعادل 4 ولم يعرف الخسارة أبدًا.

وفاز الأهلي أمام كل من كوتوكو الغاني، الترجي التونسي والقطن الكاميروني، بينما تعادل مع الوداد، الصفاقسي وأشنتي كوتوكو.

ولا يتفائل الأهلي عندما يواجه الوداد ذهابًا على ملعبه حيث تعادل في نسخة 2017 على القاهرة بهدف لكل فريق وخسر في العودة بهدف نظيف.

بينما العام الماضي في نهائي اللقاء الواحد خسر على ملعب محمد الخامس بهدفين نظيفين.

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